Громкая ночь с TIMIS в FC/DC

Новая глава в мире музыки открывается 25 июля в клубе FC/DC! Приготовьтесь к уникальному событию, которое объединит два танцпола и два мира в одном легендарном формате.

Танцполы на любой вкус

Для любителей ночной романтики мы подготовили террасу под открытым небом, где можно раствориться в атмосфере. А те, кто предпочитает жаркие ритмы и динамику, могут насладиться атмосферой особняка. Мы снова собрали сильнейших резидентов и пригласили специального гостя, который не нуждается в представлении.

Специальный гость — TIMIS

На этот раз к нам в гости приезжает TIMIS — продюсер и диджей из Липецка, основатель творческого объединения ЦЕХ 1703. Недавно он порадовал своих поклонников участием в альбоме BORIS REDWALL, где также выступали такие артисты, как LOVV66, MAYOT, Thomas Mraz и СТЕРЕО ШИРИНА.

Музыка, которая запоминается

Стиль TIMIS отличается прямой бочкой и мелодичными, эмоциональными мотивами. Его треки продолжают набирать популярность на платформах, таких как Яндекс, с каждым днем привлекая все больше слушателей. В прошлый раз его выступление стало настоящим праздником музыки, и теперь он снова возвращается!

Не упустите свой шанс!

У вас есть единственный шанс стать частью этого незабываемого события. Не пропустите — 25.07 в 21:00 в FC/DC. Возрастное ограничение — 18+. Адрес: Невский пр., 47.