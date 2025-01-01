Commeback. Part 6. Cosmo

Первая вечеринка в клубе: встреча с Cosmo

Первая вечеринка осеннего сезона задает высокий уровень! Специально для вас в особняк врывается Cosmo, резидент клуба ILLUZION (Таиланд, Пхукет). Этот талантливый DJ уже завоевал сердца поклонников электронной музыки по всему миру.

Музыкальный путь Cosmo

Треки Cosmo звучат на лучших площадках планеты. Его работы выходят на известных лейблах, таких как Spinnin Records, Armada, Protocol, Universal Music, Warner Music и Smash the House. За его плечами более сотни успешных выступлений на клубных вечеринках и фестивалях, от Калининграда до Пекина.

Приглашаем вас на незабываемый вечер

Готовы ли вы покориться весенним ритмам? Присоединяйтесь к нам 12 сентября в 21:00 в FC/DC. Обратите внимание, вечер рассчитан на зрителей 18+. Не упустите возможность стать частью яркого клубного события!