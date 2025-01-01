Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Commeback. Part 6. Cosmo
Киноафиша Commeback. Part 6. Cosmo

Commeback. Part 6. Cosmo

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Первая вечеринка в клубе: встреча с Cosmo

Первая вечеринка осеннего сезона задает высокий уровень! Специально для вас в особняк врывается Cosmo, резидент клуба ILLUZION (Таиланд, Пхукет). Этот талантливый DJ уже завоевал сердца поклонников электронной музыки по всему миру.

Музыкальный путь Cosmo

Треки Cosmo звучат на лучших площадках планеты. Его работы выходят на известных лейблах, таких как Spinnin Records, Armada, Protocol, Universal Music, Warner Music и Smash the House. За его плечами более сотни успешных выступлений на клубных вечеринках и фестивалях, от Калининграда до Пекина.

Приглашаем вас на незабываемый вечер

Готовы ли вы покориться весенним ритмам? Присоединяйтесь к нам 12 сентября в 21:00 в FC/DC. Обратите внимание, вечер рассчитан на зрителей 18+. Не упустите возможность стать частью яркого клубного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
21:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
17 сентября в 19:00 Суарэ
от 900 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
4 октября в 20:00 Police Station
от 1400 ₽
6+
Классическая музыка
АСО, В.Альтшулер, Аб-т № 7
5 июня в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше