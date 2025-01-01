Commeback. Part 5. DJ MOS

Новое музыкальное путешествие: Вечеринка Commeback с DJ MOS

Мы не сбавляем скорость и ровно через две недели снова встретимся в особняке, чтобы разорвать музыкальные шаблоны и вновь погрузиться в атмосферу Commeback. Пятый и громкий этап в серии вечеринок привносит многообещающие эмоции и знакомит с известными артистами.

DJ MOS: Пионер российской диджей-культуры

В этот раз зрителей ждет выступление DJ MOS — московского артиста, основателя сети DJ-школ Uppercuts и первого русского диджея, отыгравшего в Лас-Вегасе! Он является арт-директором Sun Vibes и организатором вечеринок в таких клубах, как «16 Тонн» и «Gipsy». Его музыкальный опыт и профессионализм не оставят равнодушными даже самых искушенных слушателей.

Музыкальное путешествие ждет вас

22 августа всем поклонникам хорошей музыки и живых эмоций предстоит уникальная возможность: DJ MOS выступит в главном зале Commode и отправит вас в кругосветное музыкальное путешествие. Это день, который обещает стать историческим для всех ценителей качественной электронной музыки.

Специально для взрослых: FC/DC 18+

Обратите внимание, что данное мероприятие имеет возрастное ограничение 18+. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события.

Место проведения

Мы ждем вас по адресу: Невский, 47.