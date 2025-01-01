Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Commeback. Part 5. DJ MOS
Киноафиша Commeback. Part 5. DJ MOS

Commeback. Part 5. DJ MOS

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новое музыкальное путешествие: Вечеринка Commeback с DJ MOS

Мы не сбавляем скорость и ровно через две недели снова встретимся в особняке, чтобы разорвать музыкальные шаблоны и вновь погрузиться в атмосферу Commeback. Пятый и громкий этап в серии вечеринок привносит многообещающие эмоции и знакомит с известными артистами.

DJ MOS: Пионер российской диджей-культуры

В этот раз зрителей ждет выступление DJ MOS — московского артиста, основателя сети DJ-школ Uppercuts и первого русского диджея, отыгравшего в Лас-Вегасе! Он является арт-директором Sun Vibes и организатором вечеринок в таких клубах, как «16 Тонн» и «Gipsy». Его музыкальный опыт и профессионализм не оставят равнодушными даже самых искушенных слушателей.

Музыкальное путешествие ждет вас

22 августа всем поклонникам хорошей музыки и живых эмоций предстоит уникальная возможность: DJ MOS выступит в главном зале Commode и отправит вас в кругосветное музыкальное путешествие. Это день, который обещает стать историческим для всех ценителей качественной электронной музыки.

Специально для взрослых: FC/DC 18+

Обратите внимание, что данное мероприятие имеет возрастное ограничение 18+. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события.

Место проведения

Мы ждем вас по адресу: Невский, 47.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Commode Санкт-Петербург, Невский просп., 47
21:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
10 октября в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
6+
Классическая музыка
АСО, В.Альтшулер, Аб-т № 4
17 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
More Fest 2025
16+
Фестиваль
More Fest 2025
13 сентября в 15:00 Муз порт
от 2100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше