Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Comic Con Игромир
Билеты от 2000₽
Киноафиша Comic Con Игромир

Comic Con Игромир

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Comic Con Игромир в Москве: мир поп-культуры в одном месте!

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пройдет главный поп-культурный ивент года — Comic Con Игромир. Это событие, где стираются границы между кино, играми, комиксами, косплеем и музыкой. Здесь сюжеты и герои из всех миров собираются в одной реальности, создавая новые истории и впечатления.

Что ждет гостей на Comic Con Игромир?

  • Главная сцена: Эксклюзивные презентации игр и кинопроектов, выступления звезд и специальных гостей, а также захватывающие конкурсы косплея.
  • Аллея авторов: Ведущие автора издательств, зарубежные создатели комиксов и художники-аниматоры представят свои проекты и покорят сердца фанатов.
  • Игровая зона: Посетители смогут первыми оценить новинки и эксклюзивные демо в игровой индустрии от ведущих разработчиков.
  • Фан-зона: Здесь можно будет встретиться с любимыми актерами, режиссерами и художниками на автограф-сессиях.
  • Киберспортивная зона 18+: Турниры по популярным дисциплинам, где можно оценить мастерство профессиональных игроков и пообщаться с настоящими киберзвездами.
  • Кинозал и лекторий: Эксклюзивные премьеры фильмов и сериалов, мастер-классы от актеров и авторов.
  • Зона настольных игр: Бога разнообразия настольных игр, где можно поиграть и принять участие в турнирах.
  • Зона партнеров и участников: Интерактивные стенды популярных кино- и игровых франшиз с розыгрышами и конкурсами.
  • Торговая аллея: Уникальные товары и эксклюзивный мерч Comic Con Игромир для истинных фанатов.
  • Фудкорт: Зона отдыха, где можно подкрепиться перед новыми приключениями.

График работы

  • 12 декабря — с 10:30 до 19:00, вход до 18:00
  • 13 декабря — с 10:30 до 19:00, вход до 18:00
  • 14 декабря — с 10:30 до 18:00, вход до 17:00

Посетители старше 12 лет могут приходить без сопровождения. Более юные гости допускаются только с родителями или близкими родственниками. Не забудьте, что каждый посетитель должен иметь отдельный билет, а дети до 6 лет проходят бесплатно.

Не упустите шанс окунуться в мир поп-культуры на Comic Con Игромир!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
18:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
15 сентября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Сакартвело. Грузинские танцы и многоголосное пение
6+
Фолк
Сакартвело. Грузинские танцы и многоголосное пение
15 декабря в 19:00 Измайлово
от 1100 ₽
Светлые времена
16+
Блюз Рок
Светлые времена
11 ноября в 19:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше