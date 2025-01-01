Comic Con Игромир в Москве: мир поп-культуры в одном месте!

С 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре» пройдет главный поп-культурный ивент года — Comic Con Игромир. Это событие, где стираются границы между кино, играми, комиксами, косплеем и музыкой. Здесь сюжеты и герои из всех миров собираются в одной реальности, создавая новые истории и впечатления.

Что ждет гостей на Comic Con Игромир?

Главная сцена: Эксклюзивные презентации игр и кинопроектов, выступления звезд и специальных гостей, а также захватывающие конкурсы косплея.

Эксклюзивные презентации игр и кинопроектов, выступления звезд и специальных гостей, а также захватывающие конкурсы косплея. Аллея авторов: Ведущие автора издательств, зарубежные создатели комиксов и художники-аниматоры представят свои проекты и покорят сердца фанатов.

Ведущие автора издательств, зарубежные создатели комиксов и художники-аниматоры представят свои проекты и покорят сердца фанатов. Игровая зона: Посетители смогут первыми оценить новинки и эксклюзивные демо в игровой индустрии от ведущих разработчиков.

Посетители смогут первыми оценить новинки и эксклюзивные демо в игровой индустрии от ведущих разработчиков. Фан-зона: Здесь можно будет встретиться с любимыми актерами, режиссерами и художниками на автограф-сессиях.

Здесь можно будет встретиться с любимыми актерами, режиссерами и художниками на автограф-сессиях. Киберспортивная зона 18+: Турниры по популярным дисциплинам, где можно оценить мастерство профессиональных игроков и пообщаться с настоящими киберзвездами.

Турниры по популярным дисциплинам, где можно оценить мастерство профессиональных игроков и пообщаться с настоящими киберзвездами. Кинозал и лекторий: Эксклюзивные премьеры фильмов и сериалов, мастер-классы от актеров и авторов.

Эксклюзивные премьеры фильмов и сериалов, мастер-классы от актеров и авторов. Зона настольных игр: Бога разнообразия настольных игр, где можно поиграть и принять участие в турнирах.

Бога разнообразия настольных игр, где можно поиграть и принять участие в турнирах. Зона партнеров и участников: Интерактивные стенды популярных кино- и игровых франшиз с розыгрышами и конкурсами.

Интерактивные стенды популярных кино- и игровых франшиз с розыгрышами и конкурсами. Торговая аллея: Уникальные товары и эксклюзивный мерч Comic Con Игромир для истинных фанатов.

Уникальные товары и эксклюзивный мерч Comic Con Игромир для истинных фанатов. Фудкорт: Зона отдыха, где можно подкрепиться перед новыми приключениями.

График работы

12 декабря — с 10:30 до 19:00, вход до 18:00

13 декабря — с 10:30 до 19:00, вход до 18:00

14 декабря — с 10:30 до 18:00, вход до 17:00

Посетители старше 12 лет могут приходить без сопровождения. Более юные гости допускаются только с родителями или близкими родственниками. Не забудьте, что каждый посетитель должен иметь отдельный билет, а дети до 6 лет проходят бесплатно.

Не упустите шанс окунуться в мир поп-культуры на Comic Con Игромир!