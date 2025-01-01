Comedy опера (Комеди опера)

Фонд «Дворцы Санкт-Петербурга» представляет уникальный спектакль «COMEDY опера», посвященный 240-летию Эрмитажного театра. Зрители смогут насладиться шедеврами оперного искусства, в исполнении мастеров из Италии и России, в легком жанре оперы-буффа, который был популярен во времена Екатерины Великой.
На сцене прозвучат две редкие оперы: моноопера «Капельмейстер оркестра» Д. Чимарозы и триумфальная «Служанка-госпожа» Дж. Б. Перголези. Эти произведения позволят зрителям погрузиться в атмосферу блеска и юмора. Яркие персонажи и легкая музыка с небольшими ариями в сопровождении оркестра создадут незабываемое праздничное настроение.
Капельмейстера и холостяка Уберто исполнит выдающийся баритон Доменико Колаянни, известный своими выступлениями на сценах таких театров, как Ла Скала и Сан-Карло. Обожаемая публикой служанка Серпина будет в исполнении Марины Зятьковой, лауреатки многочисленных международных конкурсов.
CAPRICCIO ITALIANO ORCHESTRA под управлением дирижера Кристиана Делизо воссоздаст атмосферу итальянского музыкального праздника. Интересно, что 240 лет назад Эрмитажный театр открылся оперой в жанре музыкальной комедии, при этом произведения итальянских композиторов сыграли важную роль в развитии русской театральной культуры.
Доменико Чимароза, приглашенный Екатериной II, работал капельмейстером в России на протяжении почти четырех лет. Опера «Служанка-госпожа» была впервые исполнена в 1773 году воспитанницами Смольного института именно в стенах Эрмитажного театра, что добавляет дополнительное значение к выбранному ре퍼туару.
В знак празднования юбилея театра также выступит заслуженная артистка России, виртуозная скрипачка Мария Сафарьянц. В программе прозвучит произведение барокко «Чакона» Т. Витали-Л. Шарлье. Ведущий музыкальной программы поделится с публикой историческими ремарками о музыке и великих композиторах.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу екатерининской эпохи и насладиться яркими шутливыми операми блестящих итальянских композиторов!