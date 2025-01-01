Comedy опера (Комеди опера)

Музыкальный подарок к 240-летию Эрмитажного театра

Фонд «Дворцы Санкт-Петербурга» представляет уникальный спектакль «COMEDY опера», посвященный 240-летию Эрмитажного театра. Зрители смогут насладиться шедеврами оперного искусства, в исполнении мастеров из Италии и России, в легком жанре оперы-буффа, который был популярен во времена Екатерины Великой.

Шедевры оперного репертуара

На сцене прозвучат две редкие оперы: моноопера «Капельмейстер оркестра» Д. Чимарозы и триумфальная «Служанка-госпожа» Дж. Б. Перголези. Эти произведения позволят зрителям погрузиться в атмосферу блеска и юмора. Яркие персонажи и легкая музыка с небольшими ариями в сопровождении оркестра создадут незабываемое праздничное настроение.

Заслуженные исполнители

Капельмейстера и холостяка Уберто исполнит выдающийся баритон Доменико Колаянни, известный своими выступлениями на сценах таких театров, как Ла Скала и Сан-Карло. Обожаемая публикой служанка Серпина будет в исполнении Марины Зятьковой, лауреатки многочисленных международных конкурсов.

Торжество итальянской музыки

CAPRICCIO ITALIANO ORCHESTRA под управлением дирижера Кристиана Делизо воссоздаст атмосферу итальянского музыкального праздника. Интересно, что 240 лет назад Эрмитажный театр открылся оперой в жанре музыкальной комедии, при этом произведения итальянских композиторов сыграли важную роль в развитии русской театральной культуры.

Исторические факты

Доменико Чимароза, приглашенный Екатериной II, работал капельмейстером в России на протяжении почти четырех лет. Опера «Служанка-госпожа» была впервые исполнена в 1773 году воспитанницами Смольного института именно в стенах Эрмитажного театра, что добавляет дополнительное значение к выбранному ре퍼туару.

Музыкальный подарок от скрипачки

В знак празднования юбилея театра также выступит заслуженная артистка России, виртуозная скрипачка Мария Сафарьянц. В программе прозвучит произведение барокко «Чакона» Т. Витали-Л. Шарлье. Ведущий музыкальной программы поделится с публикой историческими ремарками о музыке и великих композиторах.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу екатерининской эпохи и насладиться яркими шутливыми операми блестящих итальянских композиторов!