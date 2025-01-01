Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Comedy Magic
Киноафиша Comedy Magic

Comedy Magic

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Магия и комедия: уникальное шоу для всей семьи

Приглашаем вас на комедийно-магическое представление, где каждая минута наполнена сюрпризами! Это необычное шоу подарит вам возможность встретить самых интересных персонажей и пережить незабываемые моменты.

Что вас ждет?

Ваше внимание привлечет авторское смешение фокусов и ментальных экспериментов, которые создадут атмосферу волшебства и доброты. Фокусники активно взаимодействуют со зрителями, стирая границы между сценой и залом. Это подход делает каждое шоу уникальным и непредсказуемым.

Зрители — активные участники!

Одной из особенностей нашего представления является игровая форма. Зрители могут стать частью увлекательного действа, участвуя в фокусах и приключениях на сцене. Приготовьтесь увидеть самые смешные фокусы и живую реакцию публики в атмосфере радости и безумства!

Не упустите шанс!

Это идеальный вариант для досуга с семьей или друзьями. Погрузитесь в мир волшебства и смеха — приходите и узнайте, как место для развлечений может удивить вас своей магией!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 сентября
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
26 ноября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Джаз & блюз
0+
Джаз
Джаз & блюз
28 ноября в 19:00 Свердловская филармония
от 2200 ₽
Антон Остерников. Тревожный тип. Стендап Урал тур
18+
Юмор
Антон Остерников. Тревожный тип. Стендап Урал тур
28 сентября в 19:00 Ben Hall
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше