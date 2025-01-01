Меню
Comedy Club 20 лет. Москва
Билеты от 2300₽
Киноафиша Comedy Club 20 лет. Москва

Comedy Club 20 лет. Москва

18+
Возраст 18+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Юбилей Comedy Club: 20 лет смеха и веселья

Comedy Club отмечает свой 20-летний юбилей грандиозными концертами в Москве. На сцене выступит легендарный состав резидентов, среди которых вы увидите:

  • Гарик Харламов
  • Тимур Батрудинов
  • Гарик Мартиросян
  • Демис Карибидис
  • Марина Кравец
  • Дмитрий Сорокин
  • Андрей Аверин
  • United Sexy Boys
  • Антон Иванов
  • Константин Бутусов
  • Женя Синяков
  • Иван Половинкин
  • и многие другие!

Вдохновение для смеха

Создатели, резиденты и приглашённые гости шоу соберутся на одной сцене, чтобы оживить самые культовые моменты за 20 лет. Comedy Club, существующий с 2005 года, изменил представление о юморе, подарив зрителям более 700 выпусков и тысячи уникальных номеров.

Культурный код юмора

Проект стал настоящим культурным феноменом, который запомнили миллионы. Шутки резидентов стали цитируемыми, а их яркие образы навсегда остались в памяти зрителей. Юбилейные концерты — это не просто возможность посмеяться, но и шанс стать частью живой легенды.

Не упустите возможность!

Приходите и смейтесь вместе с любимыми резидентами Comedy Club! Это событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника качественного юмора.

Купить билет на концерт Comedy Club 20 лет. Москва

Октябрь
25 октября суббота
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2500 ₽
26 октября воскресенье
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2300 ₽

