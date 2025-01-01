Comedy Club 20 лет. Москва

Юбилей Comedy Club: 20 лет смеха и веселья

Comedy Club отмечает свой 20-летний юбилей грандиозными концертами в Москве. На сцене выступит легендарный состав резидентов, среди которых вы увидите:

Гарик Харламов

Тимур Батрудинов

Гарик Мартиросян

Демис Карибидис

Марина Кравец

Дмитрий Сорокин

Андрей Аверин

United Sexy Boys

Антон Иванов

Константин Бутусов

Женя Синяков

Иван Половинкин

и многие другие!

Вдохновение для смеха

Создатели, резиденты и приглашённые гости шоу соберутся на одной сцене, чтобы оживить самые культовые моменты за 20 лет. Comedy Club, существующий с 2005 года, изменил представление о юморе, подарив зрителям более 700 выпусков и тысячи уникальных номеров.

Культурный код юмора

Проект стал настоящим культурным феноменом, который запомнили миллионы. Шутки резидентов стали цитируемыми, а их яркие образы навсегда остались в памяти зрителей. Юбилейные концерты — это не просто возможность посмеяться, но и шанс стать частью живой легенды.

Не упустите возможность!

Приходите и смейтесь вместе с любимыми резидентами Comedy Club! Это событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника качественного юмора.