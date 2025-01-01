Comedy Club 20 лет. Москва

Comedy Club отмечает свой 20-летний юбилей грандиозными концертами в Москве. На сцене выступит легендарный состав резидентов, среди которых вы увидите:
Создатели, резиденты и приглашённые гости шоу соберутся на одной сцене, чтобы оживить самые культовые моменты за 20 лет. Comedy Club, существующий с 2005 года, изменил представление о юморе, подарив зрителям более 700 выпусков и тысячи уникальных номеров.
Проект стал настоящим культурным феноменом, который запомнили миллионы. Шутки резидентов стали цитируемыми, а их яркие образы навсегда остались в памяти зрителей. Юбилейные концерты — это не просто возможность посмеяться, но и шанс стать частью живой легенды.
Приходите и смейтесь вместе с любимыми резидентами Comedy Club! Это событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника качественного юмора.