Танцевально-пластический спектакль «Colpo di fulmine»

Приглашаем вас на уникальный танцевально-пластический спектакль «Colpo di fulmine», который представляет собой интересное соединение современного танца и неоклассики. Постановка основана на музыке из знаменитого альбома Антонио Вивальди «Времена года» и предлагает зрителям глубокое размышление о человеческих чувствах и эмоциональных состояниях.

Сюжет и главные герои

Спектакль рассказывает о встречах двух ветров — южного Сирокко и северного Борей. Их редкие встречи наполнены электрической энергией и напряжением, которое ощущается в воздухе. В то же время, другая пара ветров — Зефир и Эвр — вносит гармонию в буйные характеры главных героев, однако для настоящего «colpo di fulmine» этого недостаточно.

Творческая команда

В спектакле задействованы талантливые артисты: Илья Фисунов, Дарья Яковенко, Диана Гострая и Степан Котляренко. Режиссером и хореографом является Евгения Пичкалева, известная своими оригинальными подходами и яркими постановками.

Интересные факты

«Colpo di fulmine», что в переводе с итальянского означает «удар молнии», символизирует внезапное и сильное чувство любви или влечения. В спектакле каждое движение танцоров наполнено этой метафорой, создавая неповторимую атмосферу, которая захватывает зрителя с первых минут.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе мощный танцевальный язык и богатую музыкальную основу. Мы ждем вас!