COLIZEUM Fest 2026: Фестиваль киберспорта в Москве

COLIZEUM Fest 2026 — это крупнейший киберспортивный фестиваль, где пройдет финал Cologne Major по CS2. Вы сможете наблюдать за захватывающей трансляцией прямо из Кельна. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей киберспорта, с участием звездных гостей и атмосферой большого турнира.

Что ждёт посетителей?

Фестиваль предложит множество интересных активностей: Прямой эфир на главном экране, работу ведущих, стримеров и кастеров — всё это поможет вам ощутить динамику главного киберспортивного события сезона.

В программе мероприятия также предусмотрены:

Автограф-сессии с популярными стримерами и инфлюенсерами;

Диджей-сеты для создания праздничного настроения;

Бесплатный доступ к компьютерам, консолям и другим игровым устройствам на протяжении всего фестиваля.

Завершение фестиваля

В завершение мероприятия вас ожидает выступление известного артиста, которое станет ярким финалом праздника. Не упустите шанс стать частью исторического события в мире киберспорта!

Ждем вас на COLIZEUM Fest в лофт-холле TAU, город Москва. Подробности доступны на официальном сайте фестиваля.