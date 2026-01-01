Киноафиша COLIZEUM Fest 2026

COLIZEUM Fest 2026

О выставке

COLIZEUM Fest 2026: Фестиваль киберспорта в Москве

COLIZEUM Fest 2026 — это крупнейший киберспортивный фестиваль, где пройдет финал Cologne Major по CS2. Вы сможете наблюдать за захватывающей трансляцией прямо из Кельна. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей киберспорта, с участием звездных гостей и атмосферой большого турнира.

Что ждёт посетителей?

Фестиваль предложит множество интересных активностей: Прямой эфир на главном экране, работу ведущих, стримеров и кастеров — всё это поможет вам ощутить динамику главного киберспортивного события сезона.

В программе мероприятия также предусмотрены:

  • Автограф-сессии с популярными стримерами и инфлюенсерами;
  • Диджей-сеты для создания праздничного настроения;
  • Бесплатный доступ к компьютерам, консолям и другим игровым устройствам на протяжении всего фестиваля.

Завершение фестиваля

В завершение мероприятия вас ожидает выступление известного артиста, которое станет ярким финалом праздника. Не упустите шанс стать частью исторического события в мире киберспорта!

Ждем вас на COLIZEUM Fest в лофт-холле TAU, город Москва. Подробности доступны на официальном сайте фестиваля.

Июнь
21 июня воскресенье
14:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 5000 ₽

