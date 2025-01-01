Coldplay Party

Вечеринка в Мумий Тролль Баре: дань уважения Coldplay

4 декабря в Мумий Тролль Баре пройдет традиционная вечеринка, посвященная одной из самых популярных современных групп — Coldplay. Если вы фанат их музыки или просто хотите провести ночь в компании энергичных ритмов и классической рок-атмосферы, это событие для вас!

Специальная программа от группы "ModePlay"

Одной из главных трибьют-команд Москвы, "ModePlay", была подготовлена уникальная программа, включающая культовые хиты Coldplay разных периодов. Вы сможете насладиться как старинными, романтичными мелодиями, так и новыми треками с двух последних альбомов группы.

Яркие визуальные эффекты и DJ-сеты

Но вечер не ограничится только живой музыкой! Вас ждет захватывающий видеоряд, который добавит эмоционального окраса к выступлению. Завершит праздник бессмертный DJ Drakula, который порадует публику своими яркими диджей-сетами.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое наполнит вашу ночь музыкой и хорошим настроением. Приходите 4 декабря в Мумий Тролль Бар и погрузитесь в мир Coldplay вместе с "ModePlay"!