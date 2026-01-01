Оповещения от Киноафиши
Cold Blooded Murder
Билеты от 1000₽
Cold Blooded Murder

Cold Blooded Murder

16+
Продолжительность 240 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Энергия хардкора: Cold Blooded Murder в клубе Eclipse

В клубе Eclipse выступит московская группа Cold Blooded Murder. Зрители услышат мрачные хоррор-истории, переплетённые с жирными брейкдаунами. Это событие будет особенно интересным для любителей метал-хардкора и поклонников интенсивных музыкальных событий.

Группа известна своими энергичными выступлениями, на которых каждый трек превращается в настоящий музыкальный экшен. В программе — лучшие треки и любимые хиты коллектива, которые зарядят атмосферу незабываемыми эмоциями.

Этой весной Cold Blooded Murder выступит в пяти городах России. У вас есть уникальная возможность увидеть это безумие вживую и насладиться мрачным настроением, которое покоряет сердца зрителей.

Готовы к настоящему безрассудству? Не упустите шанс встретиться с Cold Blooded Murder в Москве!

Купить билет на концерт Cold Blooded Murder

Помощь с билетами
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1000 ₽

