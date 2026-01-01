Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия и безумие на сцене: дебютный тур кислотного дебошира

Готовьтесь к уникальному музыкальному событию! Дебютный тур кислотного дебошира обещает познакомить зрителей с мощной энергией и захватывающим музыкальным опытом. Каждый концерт — это не просто выступление, а настоящая взрывная смесь, где безумные слэмы и электрический хаос создают неповторимую атмосферу.

Оглушительные звуки и яркое зрелище

Сумасшествие звуков и повышенные децибелы заполнят концертные залы вашего города. Убедитесь, что вы готовы к разрыву динамиков и неистовству толпы. Этот концерт точно запомнится вам надолго!

Возрастной ценз и рекомендации

Возрастной ценз 16+ носит рекомендательный характер. Однако зрителям от 14 лет разрешено присутствовать на мероприятии. Приходите с друзьями и будьте готовы к настоящему музыкальному безумию!

Не пропустите возможность стать частью этого грандиозного события. Заряжайтесь энергией вместе с кислотным дебоширом!

В других городах
Март
Апрель
12 марта четверг
18:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 1150 ₽
13 марта пятница
18:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1150 ₽
15 марта воскресенье
18:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1150 ₽
17 марта вторник
18:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1150 ₽
18 марта среда
18:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1150 ₽
22 марта воскресенье
18:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1150 ₽
25 марта среда
18:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1150 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
от 1150 ₽
4 апреля суббота
18:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 1150 ₽
8 апреля среда
18:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1150 ₽

