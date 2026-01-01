Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Cloud Nine
Билеты от 0₽
Киноафиша Cloud Nine

Cloud Nine

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Купить билет на концерт Cloud Nine

Помощь с билетами
Март
6 марта пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11

В ближайшие дни

Концерт при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Концерт при свечах. Времена года Вивальди
12 апреля в 19:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Золотой цыплёнок
Золотой цыплёнок
28 марта в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
BluesKitchen
16+
Блюз Фанк
BluesKitchen
5 марта в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше