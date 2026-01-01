Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Close Your Eyes
Билеты от 4000₽
Киноафиша Close Your Eyes

Close Your Eyes

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте

Сольный концерт Close Your Eyes в Москве

Группа Close Your Eyes (CYE), которая стала известной благодаря победе в шоу Project 7, впервые выступит в России. Концерт состоится на одной из крупнейших клубных площадок столицы – VK Stadium.

Close Your Eyes, известная как лидер 5-го поколения K-pop, представит свои лучшие хиты и авторские песни. На сцене зрителей порадует яркая смесь хип-хопа, поп-музыки и R&B, дополненная динамичной хореографией, которая привлечет как поклонников K-pop, так и любителей энергичной музыки.

Успех и признание

Участники группы – Чон Минук, Ма Цзинсян, Чан Ёджун, Ким Сонмин, Сон Сынхо, Кэнсин и Со Кёнбэ – продемонстрировали невероятный успех с моментального выхода на рынок. Их дебютный альбом Eternalt разошелся тиражом более 310 000 экземпляров в первую неделю, установив сразу несколько рекордов. Второй мини-альбом Snowy Summer также поразил критиков и поклонников, продав свыше 200 000 копий в день релиза. А третий мини-альбом Blackout взорвал чарты с рекордными 570 000 копиями за первую неделю.

Всего за три мини-альбома группа достигла совокупных продаж более 1,2 миллиона копий, закрепив за собой статус лучшей новички 2025 года. Их хиты, такие как «X» и «Sов», занимали высокие позиции не только в корейских, но и в международных чартах.

Концерт, который нельзя пропустить

Концерт Close Your Eyes в Москве станет значимым событием для отечественных поклонников K-pop. Уникальное сочетание стилей, талант участников и впечатляющие выступления сделают это событие незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Close Your Eyes

Помощь с билетами
Апрель
11 апреля суббота
18:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
19 июня в 21:00 Фуд-молл «Депо. Москва»
от 597 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
15 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
13 мая в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше