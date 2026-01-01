Сольный концерт Close Your Eyes в Москве

Группа Close Your Eyes (CYE), которая стала известной благодаря победе в шоу Project 7, впервые выступит в России. Концерт состоится на одной из крупнейших клубных площадок столицы – VK Stadium.

Close Your Eyes, известная как лидер 5-го поколения K-pop, представит свои лучшие хиты и авторские песни. На сцене зрителей порадует яркая смесь хип-хопа, поп-музыки и R&B, дополненная динамичной хореографией, которая привлечет как поклонников K-pop, так и любителей энергичной музыки.

Успех и признание

Участники группы – Чон Минук, Ма Цзинсян, Чан Ёджун, Ким Сонмин, Сон Сынхо, Кэнсин и Со Кёнбэ – продемонстрировали невероятный успех с моментального выхода на рынок. Их дебютный альбом Eternalt разошелся тиражом более 310 000 экземпляров в первую неделю, установив сразу несколько рекордов. Второй мини-альбом Snowy Summer также поразил критиков и поклонников, продав свыше 200 000 копий в день релиза. А третий мини-альбом Blackout взорвал чарты с рекордными 570 000 копиями за первую неделю.

Всего за три мини-альбома группа достигла совокупных продаж более 1,2 миллиона копий, закрепив за собой статус лучшей новички 2025 года. Их хиты, такие как «X» и «Sов», занимали высокие позиции не только в корейских, но и в международных чартах.

Концерт, который нельзя пропустить

Концерт Close Your Eyes в Москве станет значимым событием для отечественных поклонников K-pop. Уникальное сочетание стилей, талант участников и впечатляющие выступления сделают это событие незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!