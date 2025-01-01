Меню
Clockwork Times. SKA Halloween
Киноафиша Clockwork Times. SKA Halloween

Clockwork Times. SKA Halloween

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Хэллуин с группой CWT: не упустите шанс!

31 октября группа CWT устроит самый громкий и дерзкий Хэллуин в столице! Главные ска-хулиганы вернутся на сцену Урбана с уникальной программой SKA-HALLOWEEN. Это будет настоящая феерия, которая удивит даже самых искушенных зрителей.

Что вас ждет?

Готовьтесь к невероятному шоу, полному сюрпризов и бешеной энергии! На сцене будет развернута насыщенная программа с выступлениями, которые заставят вас танцевать до утра. За этим стоит не только талант участников, но и тщательно продуманный сценарий, который призван создать уникальную атмосферу Хэллоуина.

Зачем идти?

Если вы любите ска-музыку и живую энергетику, это событие станет для вас настоящим открытием. Специальная программа SKA-HALLOWEEN включает в себя как известные хиты группы, так и неожиданные каверы, которые точно порадуют поклонников.

Подготовьтесь к вечернему шоу!

Не забудьте о хэллоуинских костюмах — чем ярче и креативнее, тем лучше! Это позволит вам полностью погрузиться в атмосферу праздника и сделать этот вечер поистине незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите на SKA-HALLOWEEN и пробуйте сами ощутить всю энергию и драйв, которые дарит живое выступление группы CWT!

Расписание

31 октября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Clockwork Times. SKA Halloween

