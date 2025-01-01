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Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей

Спектакль Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей

Театр мыльных пузырей, придуманный в Испании 0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Легендарное шоу мыльных пузырей из Испании

Добро пожаловать на «Clinc!» — уникальный спектакль, который покорил сердца зрителей по всему миру! Это добрый и смешной спектакль с мыльными пузырями, созданный для детей и взрослых, который объединил элементы театра, пантомимы и циркового искусства. Постановка заслуженно получила премию MAX (Испания) как лучший детский спектакль 2013 года и стала фаворитом зрителей Европы, Азии и Латинской Америки.

Что вас ждет

Спектакль сочетает комические сценки и удивительные трюки с мыльными пузырями, создавая незабываемое визуальное шоу. С помощью мастерски поставленных спецэффектов зрители становятся участниками волшебного мира, где каждый пузырь живёт своей короткой, но удивительной жизнью.

Весь мир аплодировал этому шоу: его уже посетили более миллиона зрителей, каждый из которых погружался в атмосферу легкости и искреннего веселья, созданную режиссёром и хореографом Пепом Боу, известным своим новаторским подходом к театральному жанру.

Почему стоит посмотреть?

Clinc! — это настоящее удовольствие для всей семьи. Сюжетные комические репризы и визуальная магия, созданная с помощью мыльных пузырей, сделают этот вечер незабываемым. Особенно шоу впечатлит взрослых — тех, кто готов ненадолго забыть о заботах и с радостью вернуться в мир детских чудес.

В ролях
Виктор Артамонов
Сергей Скибенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 января
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
13:00 от 1500 ₽ 15:30 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
5 января
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
6 января
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
11:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей

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