Cleveland P. Jones (США)
Билеты от 2500₽
12+
О концерте

Концерт Cleveland P. Jones в Клубе Алексея Козлова

На Главную сцену Клуба Алексея Козлова вернется Cleveland P. Jones — удивительный артист, сочетающий в своем творчестве культурное наследие американского Юга и классическую вокальную технику. Этот яркий представитель мировой вокальной сцены и музыкального театра порадует зрителей уникальными композициями и джазовыми стандартами.

Творческий путь Кливленда

Кливленд родом из города Норт в Южной Каролине. Его путь в мир музыки начался в престижном Morehouse College, где он изучал театральное искусство и музыку. Далее его обучение продолжилось в легендарном Berklee College of Music, где он получил степень по вокальному исполнительству и музыкальному образованию.

Творчество Джонса невозможно отнести к какому-то одному жанру. Как автор-исполнитель, он создает искренние и глубокие композиции, а его сценическое присутствие завораживает зрителей благодаря драматической глубине и широкому вокальному диапазону.

Мировое признание

Кливленд активно гастролирует и сотрудничает с музыкантами мирового уровня. Он выступал на одной сцене с легендарной Chaka Khan и его работы были высоко оценены критиками. Два полноформатных альбома Джонса принесли ему признание, а его великолепное звучание как в студии, так и на концертах сделало его обладателем титула New Artist of the Year по версии SoulTracks.com.

Живое выступление в России

Россия уже знакома с Кливлендом. На предыдущих гастролях по нашей стране он покорил публику искренностью, мощным вокалом и безупречной сценической культурой. Концерт 5 апреля обещает стать незабываемым событием, которое не стоит пропускать.

Июль
11 июля суббота
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2500 ₽

