Classic Rock Legends Show — Uriah Heep Tribute Night

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие, посвященное наследию группы Uriah Heep. Эти британские рокеры, признанные Living Rock Legend по версии журнала Classic Rock, также являются почетными обитателями Зала Славы Рок-н-Ролла.
Московская группа Rock Box отдаст дань уважения кумирам, исполняя кавер-версии их самых известных хитов. Вы услышите песни, которые были популярны благодаря таким незабвенным исполнителям, как Дэвид Байрон, Кен Хенсли, Гэри Тэйн, Ли Керслейк и Джон Лоутон, а также новые композиции от действующей английской группы Uriah Heep.
Событие пройдет в самом центре города, в известном музыкальном клубе Ритм-Блюз Кафе. Это не просто концерт, а настоящий праздник музыки, который собирает старых друзей и новых поклонников рок-звучания.
Регулярно на сцене Ритм-Блюз Кафе проходит проект Classic ROCK Legends Show by Boris «TheBlade». Здесь виртуозные московские блюзовые музыканты исполняют самые яркие хиты Живых Легенд Рока. В программе — произведения таких групп, как The Beatles, The Rolling Stones, Cream, T-REX, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd и многих других.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Соберите друзей и проведите незабываемый субботний вечер с великими хитами и живой музыкой!