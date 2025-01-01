Меню
Classic Rock Legends Show — Сказки Андерсона с Jethro Tull
Билеты от 1200₽
Classic Rock Legends Show — Сказки Андерсона с Jethro Tull

Classic Rock Legends Show — Сказки Андерсона с Jethro Tull

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте

Трибьют-шоу: дань уважения великим музыкантам

Трибьют-шоу — это уникальный формат концерта, в котором песни известных групп и артистов исполняются другими музыкантами. Это прекрасная возможность для зрителей насладиться любимыми хитами в новом исполнении.

Что такое трибьют-шоу?

На трибьют-шоу слушатели могут насладиться творчеством выдающихся исполнителей, которые, к сожалению, не могут присутствовать на мероприятии. Это могут быть как легенды рок-музыки, так и поп-звезды, чьи песни знают и любят миллионы.

Почему стоит посетить?

Посещение трибьют-шоу — это не просто музыкальное развлечение, это возможность окунуться в атмосферу творчества и выразительности. Вы сможете услышать хитовые композиции в интерпретации талантливых музыкантов, которые внесли свою лепту в культурное наследие.

Таким образом, трибьют-шоу позволяет вам вспомнить о великих моментах музицирования и почувствовать мощь музыки, которая продолжает вдохновлять поколения.

Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽

