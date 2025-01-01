Меню
Classic Rock Legends Show — Forever Queen
Билеты от 1200₽
Classic Rock Legends Show — Forever Queen

Classic Rock Legends Show — Forever Queen

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте

Classic Rock Legends Show by Boris TheBlade: музыкальное путешествие в мир рок-легенд

Проект Classic Rock Legends Show by Boris TheBlade приглашает зрителей в мир живой музыки, где virtuoznye московские блюзовые и рок-музыканты исполняют хиты, вдохновлявшие рок-фанатов по всему миру. Это уникальное шоу подарит вам возможность окунуться в атмосферу 70-х годов с мощным звуком, напористым вокалом и впечатляющими гитарными соло.

Музыкальный шарм и энергия

Каждый концерт Classic Rock Legends Show — это магическое музыкальное путешествие назад во времени. Музыка «гипнотизирует» и вводит в транс, вызывая яркие воспоминания и побуждая зрителей двигаться в такт. Здесь не бывает разочарованных — зрители уходят с полными сердцами и хорошим настроением.

Широкий репертуар

Легендарные хиты, которые вы услышите на концерте, охватывают обширный спектр классического рока. В исполнении участников шоу вы сможете насладиться композициями таких групп, как:

  • Queen
  • ZZ Top
  • Jimi Hendrix
  • Uriah Heep
  • Black Sabbath/Ozzy Osbourne
  • Led Zeppelin
  • Pink Floyd
  • Eric Clapton
  • Creedence Clearwater Revival
  • Fleetwood Mac
  • The Doors
  • T.Rex/Marc Bolan

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления, что добавляет элемент неожиданности и эксклюзивности.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального шоу, которое перенесет вас в мир классического рока. Присоединяйтесь к Classic Rock Legends Show и погружайтесь в мир живой музыки, который не оставит вас равнодушным!

Купить билет на концерт Classic Rock Legends Show — Forever Queen

Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽

