Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Classic ROCK Legends Show — CCR Tribute c JoinTrip
Билеты от 1200₽
Киноафиша Classic ROCK Legends Show — CCR Tribute c JoinTrip

Classic ROCK Legends Show — CCR Tribute c JoinTrip

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Новая программа трибьют-группы eaZZy Top в Ритм-Блюз Кафе

Вновь на сцене Ритм-Блюз Кафе любимцы публики, звезды проекта Classic ROCK Legends Show — трибьют-группа eaZZy Top — представляют свою абсолютно новую программу! Теперь eaZZy HARD Project можно смело назвать самостоятельным проектом.

Золотые хиты классического рока

В программе ожидаются неизбитые, небанальные, но при этом прекрасно узнаваемые Золотые и Платиновые рок-хиты легенд классического рока 60-90-х годов. В исполнении ветеранов рок-сцены зрители смогут насладиться настоящими рок-гимнами, ставшими саундтреком нескольких поколений меломанов.

В программе — настоящие рок-легенды

На сцене Ритм-Блюз Кафе участники группы eaZZy Top: Влад Зюзин, Дмитрий Юрченко и Александр Семененко будут исполнять классику от Джими Хендрикса и Deep Purple до Metallica, Nirvana, Guns’n Roses и даже Rammstein. Каждый концерт, как правило, проходит с аншлагом, поэтому рекомендую позаботиться о билетах заранее — они будут в высшей степени востребованы!

Classic ROCK Legends Show

В проекте Classic ROCK Legends Show by Boris «TheBlade» виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты исполняют музыку живых легенд рока, вдохновивших поколения рок-фанатов по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Classic ROCK Legends Show — CCR Tribute c JoinTrip

Помощь с билетами
Ноябрь
1 ноября суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Arte Musicum. Ханс Циммер. Soundtracks
6+
Неоклассика
Arte Musicum. Ханс Циммер. Soundtracks
25 октября в 20:00 Планетарий
от 3000 ₽
Симфонические хиты. Мировые рок‑баллады
12+
Рок
Симфонические хиты. Мировые рок‑баллады
2 ноября в 19:00 Центральный дом архитектора
от 1800 ₽
6+
Балет «Щелкунчик» театра им. Н. Сац
25 декабря в 14:00 КЦ «Меридиан»
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше