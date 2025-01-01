Classic ROCK Legends Show — CCR Tribute c JoinTrip

Новая программа трибьют-группы eaZZy Top в Ритм-Блюз Кафе

Вновь на сцене Ритм-Блюз Кафе любимцы публики, звезды проекта Classic ROCK Legends Show — трибьют-группа eaZZy Top — представляют свою абсолютно новую программу! Теперь eaZZy HARD Project можно смело назвать самостоятельным проектом.

Золотые хиты классического рока

В программе ожидаются неизбитые, небанальные, но при этом прекрасно узнаваемые Золотые и Платиновые рок-хиты легенд классического рока 60-90-х годов. В исполнении ветеранов рок-сцены зрители смогут насладиться настоящими рок-гимнами, ставшими саундтреком нескольких поколений меломанов.

В программе — настоящие рок-легенды

На сцене Ритм-Блюз Кафе участники группы eaZZy Top: Влад Зюзин, Дмитрий Юрченко и Александр Семененко будут исполнять классику от Джими Хендрикса и Deep Purple до Metallica, Nirvana, Guns’n Roses и даже Rammstein. Каждый концерт, как правило, проходит с аншлагом, поэтому рекомендую позаботиться о билетах заранее — они будут в высшей степени востребованы!

Classic ROCK Legends Show

В проекте Classic ROCK Legends Show by Boris «TheBlade» виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты исполняют музыку живых легенд рока, вдохновивших поколения рок-фанатов по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!