Classic ROCK Legends Show — 100% Rock Hits с JoinTrip

Представляем дебютантов проекта Classic ROCK Legends Show! Впервые на сцену Ритм Блюз Кафе выйдет группа Silver Machine — профессиональный музыкальный коллектив, который переносит зрителей в эпоху Классического Рока 70-80-х годов.
Silver Machine исполняет наследие таких легендарных групп, как Deep Purple, AC/DC, Queen, ZZ Top, Pink Floyd, Eric Clapton, Led Zeppelin, а также Bon Jovi, Scorpions и Брайан Адамс до Билли Айдола и Майкла Джексона. В программе 24 Carat Golden Rock Hits представлены только проверенные временем «золотые хиты», которые стали настоящими музыкальными шедеврами.
В составе группы — талантливые московские музыканты:
Проект Classic ROCK Legends Show by Boris «TheBlade» предлагает зрителям уникальную возможность насладиться музыкой живых легенд рока. Эта программа вдохновляет поколения рок-фанатов по всему миру, объединяя исполнителей и публику в едином музыкальном порыве.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу и ощутить атмосферу настоящего рок-концерта!