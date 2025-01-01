Меню
Classic ROCK Legends Show — 100% Rock Hits с JoinTrip
Билеты от 1200₽
Киноафиша Classic ROCK Legends Show — 100% Rock Hits с JoinTrip

Classic ROCK Legends Show — 100% Rock Hits с JoinTrip

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на классический рок: Silver Machine на сцене Ритм Блюз Кафе

Представляем дебютантов проекта Classic ROCK Legends Show! Впервые на сцену Ритм Блюз Кафе выйдет группа Silver Machine — профессиональный музыкальный коллектив, который переносит зрителей в эпоху Классического Рока 70-80-х годов.

Классика рок-музыки в одном концерте

Silver Machine исполняет наследие таких легендарных групп, как Deep Purple, AC/DC, Queen, ZZ Top, Pink Floyd, Eric Clapton, Led Zeppelin, а также Bon Jovi, Scorpions и Брайан Адамс до Билли Айдола и Майкла Джексона. В программе 24 Carat Golden Rock Hits представлены только проверенные временем «золотые хиты», которые стали настоящими музыкальными шедеврами.

Профессионализм и страсть

В составе группы — талантливые московские музыканты:

  • Борис Сергеев — вокал,
  • Константин Полюцкий — гитара,
  • Дмитрий Хардин — гитара,
  • Антон Михайлов — бас/вокал,
  • Андрей Грим — барабаны.

Живые легенды рока

Проект Classic ROCK Legends Show by Boris «TheBlade» предлагает зрителям уникальную возможность насладиться музыкой живых легенд рока. Эта программа вдохновляет поколения рок-фанатов по всему миру, объединяя исполнителей и публику в едином музыкальном порыве.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу и ощутить атмосферу настоящего рок-концерта!

Купить билет на концерт Classic ROCK Legends Show — 100% Rock Hits с JoinTrip

Декабрь
6 декабря суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽

