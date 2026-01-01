Classic Rock Legends Show - The Heritage Warriors - Monsters Of Rock

Оповещения от Киноафиши
«Ловушка для кролика»
О концерте

Возрождение The Heritage Warriors на сцене Ритм Блюз Кафе

С августа объявляется о возвращении на сцену легендарной группы The Heritage Warriors, которая вновь объединяет свои силы спустя три года после последнего концерта. Этот проект стал резидентом Classic Rock Legends Show еще на рубеже 2020-2021 годов, собрав под своими знаменами молодых и талантливых музыкантов, влюбленных в классику рок-музыки.

Новый состав и впечатляющий опыт

Группа быстро завоевала популярность на международной арене, выступая на крупных фестивалях. Несмотря на изменения в составе, команда сохранила дух оригинальных «воинов» классики. Новый состав включает ветеранов московской рок-сцены, чье суммарное музыкальное стаж превышает 100 лет. Это гарантирует качественное исполнение хитов эпохи Классического Рока от таких легенд, как AC/DC и Pink Floyd до Creedence и Dire Straits.

Музыка, пробуждающая ностальгические воспоминания

Задача музыкантов не только пробуждать ностальгию, но и дарить новые яркие эмоции. В программу концертов включены танцевальные композиции, которые не дадут зрителям усидеть на месте. В обновленном составе The Heritage Warriors могут быть услышаны следующие исполнители:

  • Александр Игнатьев — гитара/вокал
  • Игорь Ильгисонис — бас-гитара/вокал
  • Александр Семененко — барабаны

Несравненное шоу Classic Rock Legends

В рамках Classic Rock Legends Show by Boris «TheBlade» выступают виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты. Они играют музыку живых легенд рок-сцены, вдохновивших множество поколений музыкальных фанатов. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Март
Апрель
14 марта суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18 апреля суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

