Classic Rock Legends Show - Jimi Hendrix Tribute Night с Jointrip

Трибьют-концерт музыки Джими Хендрикса на сцене Ритм-Блюз Кафе

Виртуозные музыканты московской блюзовой и рок-группы JoinTrip приглашают вас насладиться уникальной программой, посвященной наследию Джими Хендрикса. Это шоу познакомит зрителей с основными хитами рок-гения, который вдохновил целые поколения — от Voodoo Chile до Purple Haze.

Об исполнителях

JoinTrip — это кубинско-российская рок/блюз группа, которая образовалась в 2020 году. В коллективе собраны неординарные и энергичные музыканты, чье страстное увлечение классическим роком 60-70-х годов объединяет их, несмотря на разные маршруты в жизни. Каждый из участников, от встреченных на Кубе до насквозь пронзенных духом Москвы, влюблен в творчество таких легенд, как The Rolling Stones, Led Zeppelin и Боб Марли.

Энергия выступления

Программой JoinTrip вы словно перенесетесь в 70-е годы. С мощным звуком, напористым вокалом и запоминающимися гитарными соло, их выступление становится настоящим рок-коктейлем. Вы не сможете устоять на месте, когда музыканты зажгут сцену своей чистой энергией и оригинальными аранжировками.

Важность классического рока

Музыка, пришедшая из Британии в 60-х годах, произвела революцию в мироздании поколения бэйби-бумеров и стала основой для современного классического рока. В конце 60-х годов эта музыкальная волна привела к появлению множества жанров, и их влияние ощущается до сих пор.

Квартирник на ROCK.FM

Проект "Квартирник на ROCK.FM", стартовавший в январе 2025 года, стал новой вехой для JoinTrip. Эта возможность стать частью живого шоу на радиостанции свидетельствует о высоком качестве их музыки. Слушайте "Квартирник на ROCK.FM" по пятницам в прайм-тайм и не пропустите видеоверсии выступлений на сайте радиостанции!