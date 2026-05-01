Classic Rock Legends Show. Grand Funk Railroad Tribute с GrandFuzzeRs
Classic Rock Legends Show. Grand Funk Railroad Tribute с GrandFuzzeRs

Билеты от 1200₽

О концерте

Легенды хард-рока на одной сцене

Представляем новых резидентов проекта Classic Rock Legends Show — трибьют-группу GrandFuzzers. Эти ветераны московской рок-сцены мастерски воссоздают звучание и атмосферу одной из величайших групп 70-х — Grand Funk Railroad, основателей стиля хард-рок.

GrandFuzzers — единственный трибьют в России, который охватывает наследие стадионного рока и стоунер-рока Grand Funk Railroad. В их исполнении сохраняется та же неуемная страсть и драйв, яркая харизма каждого участника бэнда создает незабываемую атмосферу.

Зажигательная программа

На концерте вы услышите основные хиты «золотой эпохи» Grand Funk Railroad. В программе представлены классические треки, такие как: Are You Ready?, I'm Your Captain (Closer to Home), Footstompin' Music, Shinin' On, Flight of the Phoenix, Rock'n'Roll Soul, We're an American Band и многие другие.

Не упустите возможность стать частью грандиозного шоу в легендарном Ритм-Блюз Кафе, расположенном в самом сердце столицы. Благодаря мощному звучанию и атмосфере стадионного рока, этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех поклонников классической рок-музыки!

30 мая суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
