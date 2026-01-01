Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Classic Rock Legends Show - Bon Jovi Tribute +Golden Rock Hits с Silver Machine
Билеты от 0₽
Киноафиша Classic Rock Legends Show - Bon Jovi Tribute +Golden Rock Hits с Silver Machine

Classic Rock Legends Show - Bon Jovi Tribute +Golden Rock Hits с Silver Machine

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Silver Machine: трибьют Bon Jovi и классическому року

Вновь на сцену Ритм Блюз Кафе выйдет группа Silver Machine с обновленной программой, основанной на трибьюте легендарным Bon Jovi. Этот профессиональный музыкальный коллектив представляет неповторимое наследие групп эпохи классического рока 70-80-х годов.

Золотые хиты классического рока

В программе Golden Rock Hits только проверенные временем «золотые хиты» в исполнении четко отлаженного рок-механизма Silver Machine. Музыканты исполняют легендарные композиции от Deep Purple, AC/DC, Queen и ZZ Top до Pink Floyd, Eric Clapton и Led Zeppelin, а также от Scorpions до Брайана Адамса и Майкла Джексона.

Команда мастеров

В составе группы играют замечательные московские музыканты: Борис Сергеев — вокал, Константин Полюцкий — гитара, Дмитрий Хардин — гитара, Антон Михайлов — бас/вокал, Андрей Грим — барабаны.

Classic ROCK Legends Show by Boris

Регулярно на сцене Ритм-Блюз Кафе в проекте Classic ROCK Legends Show by Boris «TheBlade» выступают виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты. Они исполняют музыку живых легенд рока, групп, вдохновивших целое поколение рок-фанатов по всему миру.

Не упустите возможность насладиться незабываемым рок-звучанием и атмосферой настоящего музыкального праздника в исполнении Silver Machine!

Купить билет на концерт Classic Rock Legends Show - Bon Jovi Tribute +Golden Rock Hits с Silver Machine

Помощь с билетами
Март
21 марта суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

В ближайшие дни

Юрий Лоза
18+
Эстрада
Юрий Лоза
20 марта в 19:00 Petter
от 4500 ₽
Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
14 августа в 23:50 Petter
от 1500 ₽
Ночь джаза
12+
Джаз
Ночь джаза
14 марта в 22:00 Jam Club
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше