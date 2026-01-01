Classic Rock Legends Show - Bon Jovi Tribute +Golden Rock Hits с Silver Machine

Silver Machine: трибьют Bon Jovi и классическому року

Вновь на сцену Ритм Блюз Кафе выйдет группа Silver Machine с обновленной программой, основанной на трибьюте легендарным Bon Jovi. Этот профессиональный музыкальный коллектив представляет неповторимое наследие групп эпохи классического рока 70-80-х годов.

Золотые хиты классического рока

В программе Golden Rock Hits только проверенные временем «золотые хиты» в исполнении четко отлаженного рок-механизма Silver Machine. Музыканты исполняют легендарные композиции от Deep Purple, AC/DC, Queen и ZZ Top до Pink Floyd, Eric Clapton и Led Zeppelin, а также от Scorpions до Брайана Адамса и Майкла Джексона.

Команда мастеров

В составе группы играют замечательные московские музыканты: Борис Сергеев — вокал, Константин Полюцкий — гитара, Дмитрий Хардин — гитара, Антон Михайлов — бас/вокал, Андрей Грим — барабаны.

Classic ROCK Legends Show by Boris

Регулярно на сцене Ритм-Блюз Кафе в проекте Classic ROCK Legends Show by Boris «TheBlade» выступают виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты. Они исполняют музыку живых легенд рока, групп, вдохновивших целое поколение рок-фанатов по всему миру.

Не упустите возможность насладиться незабываемым рок-звучанием и атмосферой настоящего музыкального праздника в исполнении Silver Machine!