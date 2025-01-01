Classic Rock Legend Show

В проекте Classic Rock Legends Show by Boris ‘TheBlade’

Виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты играют музыку Живых Легенд Рока, групп, вдохновивших несколько поколений рок-фанатов по всему миру — и музыкантов, и публики! Каждую субботу, на концертах проекта Classic Rock Legends Show — как на машине времени — музыка перенесёт вас в 70-е с мощным звуком, который сочетает в себе напористый вокал, огненные гитарные соло, дополненные запоминающимися образами музыкантов и чистой энергией. Всё это «гипнотизирует», вводит в транс, поднимает из глубин памяти яркие воспоминания и заставляет непроизвольно двигаться в такт музыке.

Магическое музыкальное путешествие

Каждый концерт проекта — это магическое музыкальное путешествие на 40-50 лет назад — и обратно! Никто не уходит разочарованным. В проекте Classic Rock Legends Show принимает участие несколько групп, играющих музыку великих групп Классического Рока — от QUEEN, ZZ Top, Jimi Hendrix, Uriah Heep, Black Sabbath/Ozzy Osbourne до Led Zeppelin, Pink Floyd, Eric Clapton, Creedence Clearwater Revival, Fleetwood Mac, The Doors, T.Rex/Marc Bolan и других.