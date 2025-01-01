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Classic Rock Legend Show
Билеты от 1200₽
Киноафиша Classic Rock Legend Show

Classic Rock Legend Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

В проекте Classic Rock Legends Show by Boris ‘TheBlade’

Виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты играют музыку Живых Легенд Рока, групп, вдохновивших несколько поколений рок-фанатов по всему миру — и музыкантов, и публики! Каждую субботу, на концертах проекта Classic Rock Legends Show — как на машине времени — музыка перенесёт вас в 70-е с мощным звуком, который сочетает в себе напористый вокал, огненные гитарные соло, дополненные запоминающимися образами музыкантов и чистой энергией. Всё это «гипнотизирует», вводит в транс, поднимает из глубин памяти яркие воспоминания и заставляет непроизвольно двигаться в такт музыке.

Магическое музыкальное путешествие

Каждый концерт проекта — это магическое музыкальное путешествие на 40-50 лет назад — и обратно! Никто не уходит разочарованным. В проекте Classic Rock Legends Show принимает участие несколько групп, играющих музыку великих групп Классического Рока — от QUEEN, ZZ Top, Jimi Hendrix, Uriah Heep, Black Sabbath/Ozzy Osbourne до Led Zeppelin, Pink Floyd, Eric Clapton, Creedence Clearwater Revival, Fleetwood Mac, The Doors, T.Rex/Marc Bolan и других.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
2 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
9 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
16 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
23 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
30 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
6 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
13 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
20 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
27 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
4 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
11 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
18 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
25 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
1 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
8 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
15 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
22 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1500 ₽
29 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
6 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
13 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
20 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
27 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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