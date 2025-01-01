Меню
Classic Rock: Frants Band
Билеты от 900₽
Киноафиша Classic Rock: Frants Band

Classic Rock: Frants Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Музыкальная программа в Ритм Блюз кафе: путешествие в эпоху рок-классики

«Музыка – это массаж души. Одни предпочитают, чтобы их колотили, а другие любят, чтобы нежно гладили».

Приглашаем вас на уникальную музыкальную программу, насыщенную классикой блюза и рока 60-80-х годов XX века. В этот вечер прозвучат мелодии, которые стали настоящими гимнами целых поколений.

Знакомство с легендами

Вы услышите знаменитые композиции таких групп, как The Beatles, Jimi Hendrix, Queen, Pink Floyd и Led Zeppelin. Их многогранные мелодии и дерзкие ритмы не оставят равнодушными как давних поклонников, так и новых слушателей.

Уникальные аранжировки и авторский стиль

На концерте будут представлены как оригинальные хиты, так и авторские аранжировки, которые добавят свежий взгляд на классические произведения. Это идеальная возможность насладиться качественной живой музыкой и чувственным вокалом.

Солист проекта и команда музыкантов

Вдохновителем и солистом проекта является талантливая Мария Французова. В ее сопровождении выступят опытные музыканты, выпускники РАМ им. Гнесиных:

  • Алексей Парфенюк – гитара
  • Марк Фарстов – бас-гитара
  • Алиса Шестунова – клавишные
  • Алексей Бец – барабаны

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу качественной музыки и отличного настроения! Ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт

6 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 900 ₽

