Неподдельная элегантность на Classic Jazz в Jam Club

Приглашаем вас провести вечер в атмосфере неподдельной элегантности и музыкального мастерства на Classic Jazz в Jam Club! На сцене прозвучат бессмертные мелодии эпохи золотого джаза — от Льюиса Армстронга и Дюка Эллингтона до Билли Холидей и Эллы Фицджеральд.

Звезды джаза на одной сцене в Москве

Наша талантливая группа музыкантов подарит вам живое исполнение, наполненное энергией импровизации и душевным теплом. Ощутите магию живого джаза в уютной атмосфере клуба, где каждая нота погружает вас в мир музыкального волшебства.

Почему стоит прийти?

Погрузитесь в звуки гитары, барабанов, фортепиано и контрабаса, которые перенесут вас в эпоху джазовых клубов Нью-Йорка.

Насладитесь авторскими коктейлями и изысканным меню нашего бара.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера. Classic Jazz — это не просто концерт, это настоящее погружение в атмосферу джаза, который никогда не устаревает!