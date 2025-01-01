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Билеты от 1000₽
Киноафиша Classic Jazz

Classic Jazz

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Неподдельная элегантность на Classic Jazz в Jam Club

Приглашаем вас провести вечер в атмосфере неподдельной элегантности и музыкального мастерства на Classic Jazz в Jam Club! На сцене прозвучат бессмертные мелодии эпохи золотого джаза — от Льюиса Армстронга и Дюка Эллингтона до Билли Холидей и Эллы Фицджеральд.

Звезды джаза на одной сцене в Москве

Наша талантливая группа музыкантов подарит вам живое исполнение, наполненное энергией импровизации и душевным теплом. Ощутите магию живого джаза в уютной атмосфере клуба, где каждая нота погружает вас в мир музыкального волшебства.

Почему стоит прийти?

  • Погрузитесь в звуки гитары, барабанов, фортепиано и контрабаса, которые перенесут вас в эпоху джазовых клубов Нью-Йорка.
  • Насладитесь авторскими коктейлями и изысканным меню нашего бара.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера. Classic Jazz — это не просто концерт, это настоящее погружение в атмосферу джаза, который никогда не устаревает!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
31 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
7 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
14 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
21 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
28 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
4 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
11 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
18 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
25 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
2 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
9 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
16 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
23 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
30 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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