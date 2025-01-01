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Clapton Night: Гия Дзагнидзе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Clapton Night: Гия Дзагнидзе

Clapton Night: Гия Дзагнидзе

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер неожиданного восторга

Каждое выступление Clapton Night — это удивительное сочетание мощной энергетики и искреннего почитания творчества легендарного Эрика Клэптона.

Уникальный стиль Гии Дзагнидзе

Манера исполнения Гии Дзагнидзе выделяется своей энергией и глубоким пониманием блюза. Его узнаваемый стиль, пропитанный страстью к музыке, делает каждый концерт незабываемым.

Молодые таланты на сцене

В рамках тематического вечера Гия Дзагнидзе открывает сцену для перспективных и смелых музыкантов нового поколения, которые продолжают развивать традиции блюза и рока на просторах нашей страны.

Этот вечер станет праздником для всех, кто ценит творчество Клэптона и живую музыку высокого уровня.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽
7 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽
5 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽
30 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽
21 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Clapton Night: Гия Дзагнидзе

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