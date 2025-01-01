Clapton Night: Гия Дзагнидзе

Вечер неожиданного восторга

Каждое выступление Clapton Night — это удивительное сочетание мощной энергетики и искреннего почитания творчества легендарного Эрика Клэптона.

Уникальный стиль Гии Дзагнидзе

Манера исполнения Гии Дзагнидзе выделяется своей энергией и глубоким пониманием блюза. Его узнаваемый стиль, пропитанный страстью к музыке, делает каждый концерт незабываемым.

Молодые таланты на сцене

В рамках тематического вечера Гия Дзагнидзе открывает сцену для перспективных и смелых музыкантов нового поколения, которые продолжают развивать традиции блюза и рока на просторах нашей страны.

Этот вечер станет праздником для всех, кто ценит творчество Клэптона и живую музыку высокого уровня.