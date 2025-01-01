Меню
Cказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
Билеты от 2400₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Новый год с "Щелкунчиком" в Музее Пушкина

Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит чудесное новогоднее настроение. Все мы немного становимся детьми в ожидании чуда, и это чудо приходит вместе с романтической историей Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и музыкальными произведениями Петра Ильича Чайковского.

История и популярность

Заслуживающий внимания сюжет "Щелкунчика" мгновенно завоевал популярность после первой публикации в 1816 году. Эта замечательная сказка продолжает вдохновлять художников различных жанров — живописцев, кинематографистов и мультипликаторов. Она остаётся любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Волшебство анимации

В этом концерте вы вновь услышите о необычайных приключениях Мари и Принца. Под звуки знакомой с детства музыки оживут любимые герои в красочной песочной анимации, создавая атмосферу настоящего чуда.

Пусть чудеса начнутся уже сегодня!

Помощь с билетами
Ноябрь
30 ноября воскресенье
12:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

