Cказка с органом и песочной анимацией «Маленький принц»
О концерте/спектакле

Погружение в мир "Маленького принца". Концерт в музее Пушкина

«Ведь взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», - заметил лётчик, журналист и писатель виконт Антуан де Сент-Экзюпери в посвящении к своей известной сказке-аллегории. Впервые "Маленький принц" был опубликован в Нью-Йорке в 1943 году, а на родине автора, во Франции, его издание состоялось лишь после трагической гибели Сент-Экзюпери в небе над Средиземным морем и окончания Второй мировой войны.

Автобиографичные черты с героями сказки

Эта сказка, любимая как детьми, так и взрослыми, во многом автобиографична. В трогательном образе Маленького Принца, пришельца с далёкой звезды, прослеживаются черты самого Антуана в детстве. Знаменитая капризная Роза, являющаяся большой любовью и нескончаемой болью Принца, напоминает современникам супругу Сент-Экзюпери, Консуэло. А мудрый Лис стал собирательным образом друга, на которого всегда можно положиться в трудную минуту.

Неповторимое театральное представление

История маленького путешественника оживёт в новом спектакле, который обещает стать настоящим погружением в мир фантазий и детских мечтаний. Чудесный рассказчик поведает историю под завораживающую музыку выдающихся европейских композиторов, а яркие картины песочной анимации дополнят впечатление о волшебной сказке.

Приглашение в мир Маленького принца

Совершите фантастические открытия вместе с главными героями! Этот спектакль оставит незабываемые впечатления и сделает Маленького Принца частью вашего сердца.

Ноябрь
23 ноября воскресенье
12:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 2400 ₽

