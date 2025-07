City Pipes. Ирландское шоу 2

Ирландское Шоу: Погружение в мир волынок и танца

Приглашаем вас на незабываемое Ирландское Шоу, где виртуозы волынок из оркестра City Pipes объединят свои силы с ансамблем ирландского танца Celtic Wind. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей искреннего и яркого искусства!

Таланты на одной сцене

Ансамбль Celtic Wind — это команда профессиональных исполнителей, участвующих в крупных танцевальных проектах как в России, так и за границей. Среди их достижений — участие в таких спектаклях, как Rhythm in the Night (США) и Take the Floor (Ирландия). Участники ансамбля являются призёрами и победителями международных фестивалей народного танца и театрального искусства.

Музыка и танец: путешествие по Ирландии

На нашем шоу вы отправитесь в чарующее путешествие по изумрудным полям и вересковым холмам Ирландии. Традиционная музыка этих земель наполнена духом свободы, радостью жизни и бесконечной любовью к родной земле. В ритмах ирландской волынки и зажигательных джигов вы почувствуете себя частью этой удивительной культуры.

Шотландские мелодии и величественные звуки

После Ирландии мы перенесемся в Эдинбург, где вас ждёт весёлый праздник под звуки шотландских волынок и барабанов. При этом вы сможете насладиться величественным звучанием органа, которое добавит неповторимый шарм нашей программе.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в атмосферу ирландской и шотландской культуры. Ждём вас на нашем Ирландском Шоу!