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City Pipes. Ирландское шоу 2
Киноафиша City Pipes. Ирландское шоу 2

City Pipes. Ирландское шоу 2

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ирландское Шоу: Погружение в мир волынок и танца

Приглашаем вас на незабываемое Ирландское Шоу, где виртуозы волынок из оркестра City Pipes объединят свои силы с ансамблем ирландского танца Celtic Wind. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей искреннего и яркого искусства!

Таланты на одной сцене

Ансамбль Celtic Wind — это команда профессиональных исполнителей, участвующих в крупных танцевальных проектах как в России, так и за границей. Среди их достижений — участие в таких спектаклях, как Rhythm in the Night (США) и Take the Floor (Ирландия). Участники ансамбля являются призёрами и победителями международных фестивалей народного танца и театрального искусства.

Музыка и танец: путешествие по Ирландии

На нашем шоу вы отправитесь в чарующее путешествие по изумрудным полям и вересковым холмам Ирландии. Традиционная музыка этих земель наполнена духом свободы, радостью жизни и бесконечной любовью к родной земле. В ритмах ирландской волынки и зажигательных джигов вы почувствуете себя частью этой удивительной культуры.

Шотландские мелодии и величественные звуки

После Ирландии мы перенесемся в Эдинбург, где вас ждёт весёлый праздник под звуки шотландских волынок и барабанов. При этом вы сможете насладиться величественным звучанием органа, которое добавит неповторимый шарм нашей программе.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в атмосферу ирландской и шотландской культуры. Ждём вас на нашем Ирландском Шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

City Pipes. Ирландское шоу 2

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