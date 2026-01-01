Спектакль Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»

Шоу «Холодное сердце» — незабываемое представление для всей семьи!

Приглашаем вас окунуться в волшебную сказку с любимыми героями и потрясающими спецэффектами. Представление «Холодное сердце» подарит незабываемые впечатления как детям, так и взрослым.

Что вас ждет

Захватывающий сюжет : история, наполненная магией, приключениями и неожиданными поворотами.

: история, наполненная магией, приключениями и неожиданными поворотами. Любимые персонажи : Анна, Эльза, Олень, Снеговик, Тролль и другие герои оживут на сцене.

: Анна, Эльза, Олень, Снеговик, Тролль и другие герои оживут на сцене. Цирковые артисты : невероятные трюки и полеты воздушных гимнастов.

: невероятные трюки и полеты воздушных гимнастов. Шоу-балет и фигуристы: грациозные танцы и захватывающие номера на льду.

Техническое оснащение

Грандиозные спецэффекты : более 100 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования.

: более 100 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования. Мультимедийное шоу на воде : 120 тонн воды создадут невероятные водные картины и танцующие фонтаны.

: 120 тонн воды создадут невероятные водные картины и танцующие фонтаны. Лазерное шоу : 9 лазерных установок создадут впечатляющую геометрию и визуальные эффекты прямо в воздухе.

: 9 лазерных установок создадут впечатляющую геометрию и визуальные эффекты прямо в воздухе. Танцующие фонтаны: более 300 фонтанных форсунок создадут разноцветные водные картины.

Визуальная и музыкальная феерия

Яркие костюмы : восхитительные наряды, которые подчеркнут красоту и волшебство происходящего.

: восхитительные наряды, которые подчеркнут красоту и волшебство происходящего. Музыка: потрясающие музыкальные композиции, которые добавят представлению еще больше эмоций и драматизма.

Не пропустите это уникальное шоу, которое сочетает в себе магию, музыку и незабываемые спецэффекты. Подарите себе и своим близким вечер, наполненный волшебством и радостью!