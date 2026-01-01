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Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»
Киноафиша Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»

Спектакль Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»

0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Шоу «Холодное сердце» — незабываемое представление для всей семьи!

Приглашаем вас окунуться в волшебную сказку с любимыми героями и потрясающими спецэффектами. Представление «Холодное сердце» подарит незабываемые впечатления как детям, так и взрослым.

Что вас ждет

  • Захватывающий сюжет: история, наполненная магией, приключениями и неожиданными поворотами.
  • Любимые персонажи: Анна, Эльза, Олень, Снеговик, Тролль и другие герои оживут на сцене.
  • Цирковые артисты: невероятные трюки и полеты воздушных гимнастов.
  • Шоу-балет и фигуристы: грациозные танцы и захватывающие номера на льду.

Техническое оснащение

  • Грандиозные спецэффекты: более 100 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования.
  • Мультимедийное шоу на воде: 120 тонн воды создадут невероятные водные картины и танцующие фонтаны.
  • Лазерное шоу: 9 лазерных установок создадут впечатляющую геометрию и визуальные эффекты прямо в воздухе.
  • Танцующие фонтаны: более 300 фонтанных форсунок создадут разноцветные водные картины.

Визуальная и музыкальная феерия

  • Яркие костюмы: восхитительные наряды, которые подчеркнут красоту и волшебство происходящего.
  • Музыка: потрясающие музыкальные композиции, которые добавят представлению еще больше эмоций и драматизма.

Не пропустите это уникальное шоу, которое сочетает в себе магию, музыку и незабываемые спецэффекты. Подарите себе и своим близким вечер, наполненный волшебством и радостью!

Купить билет на спектакль Цирковое водное и ледовое шоу «Анна и Эльза»

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В других городах
Декабрь
27 декабря воскресенье
11:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 800 ₽
14:30
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 800 ₽

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