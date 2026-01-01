Спектакль Цирковое шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Новогодние гастроли Большого Московского цирка

Новогодние гастроли Большого Московского цирка – это всегда долгожданное и волнующее событие для жителей и гостей Санкт-Петербурга! В этом году зрители смогут насладиться захватывающим цирковым шоу «Стойкий оловянный солдатик», основанным на сказке Ганса Христиана Андерсена.

Трогательная история любви

На арене разворачивается трогательная история любви между оловянным солдатиком и бумажной танцовщицей. Их ждут невероятные приключения, полные опасностей и чудес. Однако в этой версии сказки, в отличие от оригинала, конец не будет грустным! Режиссёр Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный, решил, что «сказка должна быть счастливой», особенно в волшебное время Нового года.

Цирковые номера и музыкальное сопровождение

Цирковые номера переплетаются с весёлыми и грустными мелодиями, создавая особую атмосферу. Световые эффекты и современные мультимедийные технологии усиливают ощущение чуда и подчеркивают сложнейшие трюки артистов различных цирковых жанров. Многие из них – представители знаменитых цирковых династий и лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

Участие цирковых животных

Зрителей всех возрастов порадует участие цирковых животных, которые демонстрируют полное доверие к своим дрессировщикам, выполняя контактные трюки. Эти настоящие артисты становятся полноправными партнерами своих хозяев.

Огненные и клоунские номера

В шоу «Стойкий оловянный солдатик» много огня – эта грозная стихия угрожает главным героям, но смелость, любовь и верность победят! Козни Чертей в исполнении команды харизматичных клоунов Большого Московского цирка будут абсолютно нелепыми и никому не принесут вреда.

Праздничное фойе

Театр начинается с вешалки, а новогодние гастроли Большого Московского цирка в Петербурге – с праздничного фойе «Арены». Здесь вас ждут яркие развлечения, праздничные активности и дизайнерская ёлка, украшенная в стиле самого шоу.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу настоящего новогоднего волшебства! Приходите на представление «Стойкий оловянный солдатик» с 29 декабря по 8 января в КСК «Арена» и подарите себе и своим близким незабываемые впечатления!

Дети до трех лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места (на коленях у родителей). Если ребёнку три и более лет, на него необходимо приобретать билет.