Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Цирковое шоу «Иллюзии обмана»
Билеты от 1900₽
Киноафиша Цирковое шоу «Иллюзии обмана»

Спектакль Цирковое шоу «Иллюзии обмана»

0+
Возраст 0+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Шоу «Цирка Чудес» в Москве

С давних времён необычные способности людей, обладающих искусством фокуса, завораживают зрителей. Их трюки и иллюзии становятся настоящими легендами. Кто они? Ловкие фокусники? Настоящие волшебники? Или, быть может, талантливые обманщики? Познакомьтесь с ними лично, смотрите на магию своими глазами и примите участие в невероятных фокусах — попробуйте сами разоблачить главных мастеров иллюзий!

Шоу «Цирка Чудес»

Новое шоу «Цирка Чудес» способно поразить даже самых закоренелых скептиков. Ведь обвести вокруг пальца целый зрительный зал способны только лучшие из лучших! В программе выступят известные иллюзионисты, герои популярных TV-шоу и настоящие профессионалы в области манипуляций.

Невероятные трюки и магия

Им подвластно пространство и время, а стихии огня, воздуха и воды подчиняются их воле. Люди и птицы исчезают и появляются в самые неожиданные моменты, заставляя зрителей затаить дыхание от восхищения.

Не упустите шанс

Не упустите возможность погрузиться в «Иллюзии обмана», которые непременно понравятся и запомнятся на всю жизнь!

Купить билет на спектакль Цирковое шоу «Иллюзии обмана»

Помощь с билетами
Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Приключение Тима, или Проданный смех
6+
Детский Музыка
Приключение Тима, или Проданный смех
22 ноября в 12:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Все мои сыновья
16+
Драма
Все мои сыновья
20 декабря в 18:00 Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
от 2200 ₽
Неодновременность
18+
Иммерсивный
Неодновременность
29 октября в 18:00 Програнство «Зеркало.Life»
от 5900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше