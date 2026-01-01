Оповещения от Киноафиши
Цирк
Киноафиша Цирк

Спектакль Цирк

0+
Продолжительность 90 минут
Возраст 0+

О спектакле

Цирковое шоу для всей семьи в Санкт-Петербурге

«Цирк» - это уникальное представление, которое объединяет в себе лучшие элементы циркового искусства, театра и музыки. Зрители смогут насладиться захватывающими номерами акробатов, жонглеров и клоунов, каждый из которых покажет свои выдающиеся навыки. Организаторы мероприятия — опытные специалисты в области циркового искусства, зарекомендовавшие себя в других проектах.

Незабываемые номера

В программе запланированы впечатляющие представления:

  • Невероятные акробатические номера, способные заставить зрителей затаить дыхание.
  • Жонглеры с светящимися баскетбольными мячами, создающие волшебную атмосферу.
  • Забавные репризы клоуна Фунтика порадуют зрителей всех возрастов.
  • Впечатляющие ростовые двухметровые куклы, которые добавят яркие акценты в шоу.
  • Таинственные иллюзионисты, демонстрирующие фокусы с исчезновением животных.
  • Экзотик шоу: встреча с крокодилом, питоном, игуаной и другими удивительными животными.
  • Смешной и удивительный Марио, который не оставит никого равнодушным.
  • Лазерные шоу с Дракошей и Бабочкой, которые будут долго вспоминаться зрителями.
  • Захватывающее шоу мыльных пузырей, завораживающее своей красотой.
  • Интерактивные номера с залом, позволяющие зрителям стать частью происходящего.

Современные технологии и эмоции

Шоу также использует передовые световые и звуковые эффекты, которые усиливают впечатление от происходящего на сцене. Мы гарантируем, что вы уйдете с незабываемыми впечатлениями, заряженные улыбками и радостью.

Это мероприятие отлично подходит как для семейного досуга, так и для встреч с друзьями. Не упустите возможность увидеть уникальное сочетание циркового искусства и театральных элементов в «Цирке»!

Купить билет на спектакль Цирк

В других городах
Март
21 марта суббота
17:00
Центр «Троицкий» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 223
от 700 ₽

