Премьера вечера «Берегите клоунов» в Театре на Цветном

26 и 27 мая в 19:00 на сцене Театра на Цветном пройдет долгожданная премьера вечера «Берегите клоунов», который является частью цикла Максима Никулина и Лидии Самойловой «Цирк зажигает огни». Это событие приурочено к памяти великого артиста Юрия Никулина, чье имя навсегда останется в истории мирового искусства.

Наследие Юрия Никулина

1997 год стал годом невосполнимой утраты для искусства. Смерть Юрия Владимировича Никулина оставила огромную пустоту, но его наследие продолжает вдохновлять. Великий артист, комик и мастер, он сумел с блеском воплотить как комедийные, так и драматические образы, придавая им глубину и уникальный шарм.

Никулин стал знаковой фигурой как в кино, так и в цирковом искусстве. Его роли в таких фильмах, как «Когда деревья были большими», «Ко мне, Мухтар!», «Самогонщики», «Бриллиантовая рука» и «Чучело» вошли в «Золотой фонд» мирового кинематографа. Он был включен в Оксфордскую Энциклопедию кино как один из Великих комиков мира, что подтверждает его всемирное значение.

Творческий путь и философия

Выступления Никулина на арене Московского цирка на Цветном бульваре стали отдельной главой его карьеры. Легендарные репризы, наполненные добротой и юмором, стали образцами циркового искусства. Эти выступления передавались от поколения к поколению, вдохновляя новых артистов на творчество.

Сегодня дело Юрия Никулина продолжает его сын, Максим Юрьевич Никулин, который является художественным руководителем и генеральным директором Московского цирка на Цветном. Выросший в творческой атмосфере, он стремится не только сохранить лучшие традиции цирка, но и развивать их, создавая новые яркие постановки.

Максим Юрьевич придерживается философии своего отца: «Никогда не бойся делать добрые дела, особенно если тебе за это ничего не будет». Это кредо отражается во всех аспектах работы цирка, от подбора артистов до создания сценариев, где шокирующие трюки уступают место высокому художественному уровню и глубокому эмоциональному воздействию.

Цирк как искусство

Цирк под руководством Максима Никулина – это не просто зрелище. Это история, рассказанная языком циркового искусства, где талантливые артисты и их личные истории становятся частью спектакля. Цирк стремится к инновациям, используя современные технологии, но при этом сохраняет душевное тепло, заложенное Юрием Никулиным.

Мы приглашаем вас погрузиться в удивительный мир циркового искусства! Это место, где каждый зритель, независимо от возраста, может найти что-то для себя и окунуться в волшебный мир чудес и добрых эмоций. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!