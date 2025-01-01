Спектакль Цирк волшебных водопадов! 4 стихии — вода, огонь, лед и воздух!

Цирк волшебных водопадов в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное шоу «Цирк волшебных водопадов», которое пройдет в СК «Юбилейный» в дни осенних каникул! Это незабываемое представление объединяет в себе элементы цирка, водопадов и танцующих фонтанов, создавая настоящую магию на сцене.

Волшебство 4 стихий

На сцене будут представлены все 4 стихии: вода, огонь, лед и воздух. Вы сможете увидеть потрясающие трюки воздушных гимнастов, которые парят в воздухе, танцуют на воде и скользят по льду. Яркие сценические костюмы и авторская музыка создадут атмосферу восторга и увлечения.

Сюжет и эмоции

Шоу наполнено единой сюжетной линией и сильными эмоциями. Главная героиня Бель проведет зрителей через хитросплетения фантастического сюжета, где каждый момент насыщен накалом страстей и визуальными эффектами. Не упустите возможность увидеть шквал света, 3D водное лазерное шоу и волшебные водопады, которые создают эффект водных кристаллов.

Специальные предложения для детей

Важно отметить, что для всех детей предусмотрены бесплатные билеты! Условия участия следующие: при покупке билета для одного взрослого, вы можете получить бесплатный билет для ребенка до 4-х лет (без отдельного места). Например, если вы покупаете два билета, то получите возможность пройти двоим взрослым и двоим детям. Бесплатные билеты действуют на представления в 12:30 и 18:30.

Возрастные ограничения и формат

Возрастное ограничение для зрителей — 0+. Обратите внимание, что на сеанс в 15:00 все билеты платные. Шоу проходит без антракта, поэтому приготовьтесь наслаждаться непрерывным действом!

Не упустите шанс погрузиться в мир волшебства и эмоций! Ждем вас на «Цирке волшебных водопадов»!