Спектакль Цирк Торнадо. Exotic animal show

Цирк Торнадо. Exotic animal show
0+
Возраст 0+

О спектакле

Новая программа с экзотическими животными в цирке «Торнадо»

Цирк «Торнадо» в Краснодаре представляет свою новую международную программу «Exotic animal show». Это уникальное шоу порадует зрителей необычными номерами с экзотическими животными и талантливыми артистами.

Что ожидает зрителей?

В программе вас ждут захватывающие выступления: медведи, управляющиеся верхом на буйволах под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. Кроме того, воздушные гимнасты удивят зрителей своими акробатическими трюками без страховки.

На манеже можно увидеть удивительные экзотические животных, включая крокодилов, питонов, страусов, попугаев, австралийских соколов, белоголовых сипов и пони. Это разнообразие удивит даже самых искушённых зрителей.

Дополнительные детали

В программе присутствуют разнообразные цирковые номера, оформленные яркими зарисовками шоу-балета «Futukaria». Общая продолжительность представления составляет 2 часа 30 минут с антрактом.

Детям до 4 лет вход бесплатный в сопровождении взрослых.

Март
7 марта суббота
17:00
Цирк-шапито «Торнадо» Краснодар, Адмирала Крузенштерна, 4 (парковка ТРЦ «Любимово»)
от 1000 ₽
8 марта воскресенье
17:00
Цирк-шапито «Торнадо» Краснодар, Адмирала Крузенштерна, 4 (парковка ТРЦ «Любимово»)
от 1000 ₽
14 марта суббота
17:00
Цирк-шапито «Торнадо» Краснодар, Адмирала Крузенштерна, 4 (парковка ТРЦ «Любимово»)
от 1000 ₽
15 марта воскресенье
13:00
Цирк-шапито «Торнадо» Краснодар, Адмирала Крузенштерна, 4 (парковка ТРЦ «Любимово»)
от 1000 ₽

Фотографии

Цирк Торнадо. Exotic animal show Цирк Торнадо. Exotic animal show

