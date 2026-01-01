Спектакль Цирк-шапито «Торнадо»

Цирк-шапито «Торнадо»
0+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
О спектакле

Экзотическое цирковое шоу «Медведи на буйволах» в Краснодаре

Приготовьтесь к захватывающему зрелищу! В новом международном шоу «Медведи на буйволах» грозные хищники продемонстрируют свои навыки верховой езды на мощных буйволах. Это уникальное представление пройдет под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе.

Шоу также порадует зрителей захватывающими номерами воздушных гимнастов без страховки. На манеже можно будет увидеть экзотических животных: крокодилов, питонов, страусов, попугаев, австралийских соколов и белоголовых сипов. Такой разнообразный состав животных удивит даже самых опытных любителей циркового искусства.

Цирковые номера будут дополнены зарисовками шоу-балета «FUTUKARIA». Это сделает представление еще более ярким и запоминающимся.

Длительность представления составляет 2 часа 30 минут с антрактом. Дети до 4 лет могут посетить шоу бесплатно в сопровождении взрослых.

