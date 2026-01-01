Спектакль Цирк «Портал фантазий»

Удивительное шоу для всей семьи

Приглашаем вас на яркое и захватывающее цирковое представление, где каждый найдет что-то интересное для себя. Вас ждут незабываемые приключения и встречи с необычными персонажами из известных сказок и игр, таких как «Алиса в стране чудес», «Холодное сердце», а также с любимым супергероем — Супер Марио и многими другими.

Феноменальные номера

В шоу вы увидите байкеров на моноциклах, зажигательный брейк-данс на катушках и мистическое иллюзионное представление. Яркие неоновое светодиодное лазерное шоу и эксцентричные клоуны поднимут настроение и подарят море положительных эмоций.

Таланты и акробатические искусства

Не упустите возможность полюбоваться невероятными возможностями человеческого тела! Вас ждут акробаты, эквилибристы и гимнастки, которые продемонстрируют свои поразительные способности в играх с диаболо и многими другими элементами циркового искусства.

Детали программы

Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут. Дети до 3-х лет могут попасть на представление бесплатно, без предоставления отдельного места.

Не пропустите шанс стать частью этого удивительного шоу! Вас ждет незабываемое зрелище.