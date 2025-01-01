Меню
Цирк на воде
Киноафиша Цирк на воде

Спектакль Цирк на воде

0+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Цирк на воде: грандиозное шоу для всей семьи в Санкт-Петербурге

«Цирк на воде» — это магия! Магия воды, света, музыки и движения. С 31 октября по 30 ноября в «Лахта холл» на Приморском проспекте, 80, зрители всех возрастов будут очарованы уникальным представлением, где встречаются классические цирковые номера и водные эффекты.

Визуальное волшебство на арене

Шоу начинается с огромного бассейна, наполненного более 200 тоннами воды, который становится живой сценой для артистов. С помощью этого элемента создаются визуальные образы и сюжеты, поражающие воображение. Синхронное плавание — визитная карточка шоу, где каждое движение артистов идеально сочетает пластику с музыкой и светом.

Цирковые номера на любой вкус

«Цирк на воде» включает в себя все жанры, за которые мы любим цирк:

  • захватывающие воздушные номера под куполом,
  • акробатические трюки,
  • оригинальные иллюзионные постановки,
  • уникальные номера с морским львом,
  • яркие клоунские дуэты,
  • потрясающие свето-лазерные эффекты.

Каждый номер сопровождается специально написанной авторской музыкой, создающей эмоциональный фон и подчеркивающей зрелищность шоу.

Команда профессионалов

Во главе проекта — Андрей Шевченко, мастер спорта СССР и многократный участник цирковых фестивалей. Под его руководством создано шоу, объединившее лучшие традиции и современные технологии. Коллектив «Цирка на воде» насчитывает более 50 профессионалов: артистов, режиссёров, технических специалистов. Каждый вложил свою душу в создание этого уникального проекта.

Семейное представление

«Цирк на воде» — это шоу для всей семьи, которое одинаково захватывает детей, подростков и взрослых. В каждом номере присутствуют эстетика, динамика, юмор и невероятная зрелищность.

  • Возрастное ограничение: 0+
  • Дети до 3 лет — бесплатно (без предоставления отдельного места).

Гастроли по России

С момента премьеры шоу прошло более чем в 55 городах России. Проект адаптируется к каждой новой площадке, сохраняя высокий уровень исполнения.

Билеты и условия посещения

  • Дети до 3 лет проходят бесплатно при наличии подтверждающего документа.
  • Есть места с ограниченным обзором по сниженной цене.
  • Возврат билетов возможен при соблюдении условий, указанных на сайте.

Не упустите возможность увидеть «Цирк на воде» — этот опыт запомнится надолго. Приходите всей семьёй и окунитесь в сказочный мир воды, света и настоящего циркового чуда!

Октябрь
Ноябрь
31 октября пятница
18:30
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
1 ноября суббота
18:30
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
2 ноября воскресенье
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
3 ноября понедельник
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
4 ноября вторник
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
7 ноября пятница
18:30
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
8 ноября суббота
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
9 ноября воскресенье
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
14 ноября пятница
18:30
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
15 ноября суббота
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
16 ноября воскресенье
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
21 ноября пятница
18:30
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
22 ноября суббота
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
23 ноября воскресенье
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
28 ноября пятница
18:30
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
29 ноября суббота
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
30 ноября воскресенье
13:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург, Приморский просп., 80, стр. 1
от 1000 ₽

