Цирк на воде «Подводное царство»
0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя цирковая сказка «Подводное царство» в МТС Live Холл Екатеринбург

В МТС Live Холл Екатеринбург готовится незабываемое новогоднее представление — цирковая сказка «Подводное царство». Это уникальное шоу, которое подарит зрителям волшебную атмосферу и множество ярких впечатлений.

Что ждать от шоу?

«Подводное царство» включает более 200 тонн воды, что делает его поистине особенным. На сцене выступят артистки синхронного плавания, акробаты и мастера цирковых жанров, которые продемонстрируют завораживающие номера.

Эффекты и костюмы

Зрители смогут насладиться зрелищными фонтанами, лазерными и световыми спецэффектами, а также восхитительными костюмами и декорациями, создающими атмосферу волшебства. Это шоу привлечет любителей всевозможных приключений и чарующих представлений.

Сюжетная линия

История наполнена борьбой добра и зла: коварная Морская Владычица пытается похитить Новый год, однако её замыслы вмешиваются Дед Мороз со Снегурочкой. Это захватывающее противостояние, безусловно, оставит яркие впечатления у зрителей.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное событие, которое станет настоящим подарком в праздники!

Купить билет на спектакль Цирк на воде «Подводное царство»

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
27 декабря суббота
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
1 января четверг
17:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
2 января пятница
11:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
14:30
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
3 января суббота
11:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
14:30
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
4 января воскресенье
11:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
14:30
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
5 января понедельник
11:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
14:30
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
6 января вторник
11:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
14:30
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
7 января среда
14:30
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
8 января четверг
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
9 января пятница
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
10 января суббота
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
17:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽
11 января воскресенье
13:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 1000 ₽

Фотографии

Цирк на воде «Подводное царство» Цирк на воде «Подводное царство» Цирк на воде «Подводное царство» Цирк на воде «Подводное царство» Цирк на воде «Подводное царство» Цирк на воде «Подводное царство» Цирк на воде «Подводное царство»

