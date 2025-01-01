Меню
Цирк на поляне
Киноафиша Цирк на поляне

Спектакль Цирк на поляне

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль о Маше и её новых друзьях 

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится уникальный спектакль о девочке Маше Лисичкиной, которая заплутала в лесу. Здесь она встретит необычных друзей — Медведя-Потапыча и Волка-Серого. Несмотря на первоначальную настороженность, в сердцах этих персонажей живёт желание дружить и любить.

Спектакль порадует зрителей, предпочитающих сказочные истории и интерактивные постановки. На сцене разворачивается настоящее волшебство: герои изучают этикет, учатся считать и поют вместе. Однако главным событием станет создание цирка, где каждый сможет проявить свои таланты.

Это яркое и увлекательное шоу станет отличным выбором для семейного просмотра. Оно наполнено добротой, весельем и уроками, которые всегда актуальны — о дружбе, взаимопомощи и смелости в преодолении трудностей.

Купить билет на спектакль Цирк на поляне

В других городах
Февраль
22 февраля воскресенье
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 350 ₽

