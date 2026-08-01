Спектакль Цирк на льду

Цирк на льду летом в Санкт-Петербурге

С 09 по 22 августа на парковке Рынка ЮНОНА, по адресу улица Маршала Казакова, 35, пройдет удивительное мероприятие — Большой 4х мачтовый Купол Единственного передвижного Цирка на Льду в России с программой «Иллюзия во льду».

Невероятные номера для всей семьи

Цирк на льду — идеальное развлечение для всей семьи, представляющее собой уникальное сочетание цирка и фигурного катания. Зрелищные номера захватят дух и не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Экзотические животные и яркие выступления

Зрители смогут увидеть удивительных и экзотических животных: пятнистого северного оленя, очаровательную ламу, озорного обезьяну по имени Димон, а также собаков и попугаев ара. В программе примут участие и величественные рысь и сервал, а главная интрига — первые шаги черного леопарда в манеже, морские котики и морской лев.

Специальные условия для детей

Для маленьких зрителей предусмотрены специальные условия: дети до 3 лет (включительно) могут посетить цирк бесплатно без предоставления места. Также проводится акция — дети с 4 до 10 лет проходят бесплатно, при этом им предоставляется отдельное место.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление. Цирк на льду — это не просто шоу, а мир волшебства и иллюзии, где лед становится ареной для невероятных историй и эмоций!