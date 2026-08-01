Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цирк на льду
Киноафиша Цирк на льду

Спектакль Цирк на льду

0+
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О спектакле

Цирк на льду летом в Санкт-Петербурге

С 09 по 22 августа на парковке Рынка ЮНОНА, по адресу улица Маршала Казакова, 35, пройдет удивительное мероприятие — Большой 4х мачтовый Купол Единственного передвижного Цирка на Льду в России с программой «Иллюзия во льду».

Невероятные номера для всей семьи

Цирк на льду — идеальное развлечение для всей семьи, представляющее собой уникальное сочетание цирка и фигурного катания. Зрелищные номера захватят дух и не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Экзотические животные и яркие выступления

Зрители смогут увидеть удивительных и экзотических животных: пятнистого северного оленя, очаровательную ламу, озорного обезьяну по имени Димон, а также собаков и попугаев ара. В программе примут участие и величественные рысь и сервал, а главная интрига — первые шаги черного леопарда в манеже, морские котики и морской лев.

Специальные условия для детей

Для маленьких зрителей предусмотрены специальные условия: дети до 3 лет (включительно) могут посетить цирк бесплатно без предоставления места. Также проводится акция — дети с 4 до 10 лет проходят бесплатно, при этом им предоставляется отдельное место.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление. Цирк на льду — это не просто шоу, а мир волшебства и иллюзии, где лед становится ареной для невероятных историй и эмоций!

Купить билет на спектакль Цирк на льду

Помощь с билетами
В других городах
Август
20 августа четверг
18:30
Цирк на льду Санкт-Петербург, Маршала Казакова, 35, рынок «Юнона»
22 августа суббота
13:00
Цирк на льду Санкт-Петербург, Маршала Казакова, 35, рынок «Юнона»
от 1000 ₽
17:30
Цирк на льду Санкт-Петербург, Маршала Казакова, 35, рынок «Юнона»

Фотографии

Цирк на льду Цирк на льду

В ближайшие дни

Женитьба, или Последний пункт одиночества
18+
Драма Премьера

Женитьба, или Последний пункт одиночества

15 сентября в 19:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 3600 ₽
Люди встречаются
16+
Премьера Танцевальный Музыка

Люди встречаются

18 сентября в 19:00 Буфф
от 1900 ₽
Эйнштейн. Что нам светит?
6+
Детский

Эйнштейн. Что нам светит?

13 сентября в 13:00 Karlsson Haus на Кирочной
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше