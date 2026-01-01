Спектакль Цирк на льду «Снежная королева»

В Челябинске готовится главное зимнее событие — новогоднее ледовое шоу «Снежная королева». Подготовленные артистами постановка обещает стать настоящей сказкой для зрителей всех возрастов.
«Снежная королева» — это не просто спектакль. Это трогательная история о дружбе, любви и силе добра, переданная языком цирка и фигурного катания. Постановка сочетает в себе традиции легендарного цирка Никулина и современные спецэффекты, создавая уникальное зрелище.
Подарите себе и своим близким праздник, который останется в памяти надолго!
Дети до 3-х лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места и только при предъявлении оригинала свидетельства о рождении. Если вашему ребенку уже исполнилось 3 года, необходимо приобрести билет по цене взрослого.