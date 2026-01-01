Оповещения от Киноафиши
Цирк на льду «Снежная королева»
Киноафиша Цирк на льду «Снежная королева»

Спектакль Цирк на льду «Снежная королева»

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее ледовое шоу «Снежная королева» в Челябинске

В Челябинске готовится главное зимнее событие — новогоднее ледовое шоу «Снежная королева». Подготовленные артистами постановка обещает стать настоящей сказкой для зрителей всех возрастов.

История, полная волшебства

«Снежная королева» — это не просто спектакль. Это трогательная история о дружбе, любви и силе добра, переданная языком цирка и фигурного катания. Постановка сочетает в себе традиции легендарного цирка Никулина и современные спецэффекты, создавая уникальное зрелище.

Что вас ждет?

  • Зрелищные акробатические и воздушные номера прямо на коньках;
  • Красочные костюмы и декорации, создающие незабываемую атмосферу зимней сказки;
  • Любимые герои — Герда, Кай, Снежная королева и многие другие;
  • Современное световое и музыкальное оформление, превращающее шоу в настоящее чудо.

Праздник для всей семьи

Подарите себе и своим близким праздник, который останется в памяти надолго!

Особые условия для юных зрителей

Дети до 3-х лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места и только при предъявлении оригинала свидетельства о рождении. Если вашему ребенку уже исполнилось 3 года, необходимо приобрести билет по цене взрослого.

