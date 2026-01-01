Спектакль Цирк на льду «Айсберг»

Цирковое шоу на льду в Перми

С 7 февраля 2026 года на арене Пермского государственного цирка стартует грандиозное шоу, которое просто невозможно пропустить. Продюсерский центр «АЗЪ-АРТ» и Российская государственная цирковая компания представляют обновлённую авторскую версию масштабного проекта — Цирк на льду «Айсберг». Это уникальное сочетание циркового искусства, красоты фигурного катания и современных технологий создаёт захватывающую ледовую феерию для зрителей всех возрастов.

Неповторимый аттракцион с белыми медведями

Главной сенсацией программы станет единственный в мире аттракцион с белыми медведями. Этот удивительный номер можно увидеть только на дальневосточной арене, что делает его настоящей жемчужиной проекта. Но на этом чудеса не заканчиваются. Настоящий лед арены объединил грацию белоснежных собак-самоедов, бесстрашие артистов в экстремальном «Колесе смелости», изящество воздушных гимнасток и виртуозность велофигуристов.

Яркие персонажи и мультимедийное оформление

Весёлые клоуны-хоккеисты, акробаты на скакалках и групповые жонглеры добавят ярких красок в представление. Масштабное мультимедийное оформление ставит этот проект на новый уровень. Специально разработанные световые и лазерные инсталляции, а также объёмный 3D-мэппинг, проецируемый на лед и купол цирка, превращают пространство арены в фантастические пейзажи ледяной Антарктики, делая каждое выступление незабываемым.