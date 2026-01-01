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Цирк. Мистическое шоу на воде! Шоу магии, воды, льда и света!
Киноафиша Цирк. Мистическое шоу на воде! Шоу магии, воды, льда и света!

Спектакль Цирк. Мистическое шоу на воде! Шоу магии, воды, льда и света!

6+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Цирковое шоу на воде

Приглашаем вас на грандиозное цирковое представление — мистическое шоу на воде! Шоу магии, воды, льда и света покорит вас с первых минут своим захватывающим сюжетом и невероятными спецэффектами.

Сюжет

С давних времен, с момента появления Солнца и Луны, миром правят добрые и злые силы. Это противостояние вечно, и мир постоянно меняется. История превращается в миф, миф становится легендой. Легенда, которая берёт начало в эпоху средневековья, оживает на ваших глазах.

Мир под угрозой! Тотальное Зло на пороге триумфа. Двое влюбленных, Принцесса из прошлого и её возлюбленный, не догадываются о своем страшном будущем. Принцесса перенесена в наше время и предназначена стать жертвой, дающей Злу абсолютную власть. Её возлюбленный должен пройти через леденящие душу испытания, чтобы спасти свою любовь и всё сущее во Вселенной.

Что вас ждет

  • Грандиозные спецэффекты: более 100 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования.
  • Феерия света и воды: 140 тонн воды, 200 фонтанных форсунок создадут невероятные водные картины, раскрашенные всеми цветами радуги.
  • Лазерное шоу: 9 лазерных установок создадут захватывающую геометрию и визуальные эффекты прямо в воздухе.
  • Цирковые артисты: трюки, полёты воздушных гимнастов и фигуристов.
  • Музыка и костюмы: яркие костюмы, восхитительные танцы и музыка, полная драматизма.

Это не просто цирковое шоу, это драма и борьба, поединок Добра и Зла, наполненные накалом страстей. Подготовьтесь к потрясающему зрелищу, которое оставит неизгладимые впечатления!

Не пропустите это уникальное шоу, сочетающее в себе магию, музыку и незабываемые спецэффекты.

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