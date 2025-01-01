Спектакль Цирк Мансуровых

Цирк Мансуровых: Невероятное представление!

Приглашаем вас на уникальное шоу в Цирке Мансуровых, где вас ждёт настоящее зрелище! Артисты со всего мира искренне порадуют вас и ваших близких, подарив незабываемые эмоции и моменты.

Что вас ждёт в программе?

Искрометный аттракцион колумбийских мото-каскадеров в «Шаре Смелости» (Стивен Джаварро и Сантьяго Гонсалез).

Корде Парель в исполнении нашей талантливой артистки Ирины Лакеевой.

Профессиональные иллюзионисты и артисты оригинального жанра — Юлия и Руслан Ельченко.

Акробатический дуэт «Кольцо Бернацкого» с участием Николая и Ирины Лакеевых.

Бесстрашные канатоходцы и акробаты на мачтах (Стивен Джаварро и Сантьяго Гонсалез).

Рок-жонглер на барабанах и светодиодное жонглирование (Константин Куляк).

Эквилибристы на першах (Анастасия, Алексей и Николай Лакеевы).

Не упустите возможность увидеть, как вместо традиционной дрессуры артисты удивят вас трюками с эквилибристикой! Динамика и риск, с которым работают резиденты шоу, заставят вас затаить дыхание. Каждый номер — это заряд адреналина и визитная карточка нашего цирка.

И не забудьте о клоуне Бинго!

Для отличного настроения на сцене будет присутствовать обладатель приза «Зрительских симпатий», самый смешной и озорной клоун — Бинго! Его выходы всегда наполняют зал смехом и радостью.

А что вас ждёт в антракте?

Во время перерыва у вас будет уникальная возможность прокатиться на мотоцикле с колумбийским байкером! Поднимитесь под купол цирка на качелях, насладитесь сладкой ватой и попкорном, а также не забудьте заглянуть в красочные лавки с цирковыми сувенирами!

Не пропустите шанс стать частью этого невероятного зрелища!