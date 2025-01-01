Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цирк Мансуровых
Киноафиша Цирк Мансуровых

Спектакль Цирк Мансуровых

0+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Цирк Мансуровых: Невероятное представление!

Приглашаем вас на уникальное шоу в Цирке Мансуровых, где вас ждёт настоящее зрелище! Артисты со всего мира искренне порадуют вас и ваших близких, подарив незабываемые эмоции и моменты.

Что вас ждёт в программе?

  • Искрометный аттракцион колумбийских мото-каскадеров в «Шаре Смелости» (Стивен Джаварро и Сантьяго Гонсалез).
  • Корде Парель в исполнении нашей талантливой артистки Ирины Лакеевой.
  • Профессиональные иллюзионисты и артисты оригинального жанра — Юлия и Руслан Ельченко.
  • Акробатический дуэт «Кольцо Бернацкого» с участием Николая и Ирины Лакеевых.
  • Бесстрашные канатоходцы и акробаты на мачтах (Стивен Джаварро и Сантьяго Гонсалез).
  • Рок-жонглер на барабанах и светодиодное жонглирование (Константин Куляк).
  • Эквилибристы на першах (Анастасия, Алексей и Николай Лакеевы).

Не упустите возможность увидеть, как вместо традиционной дрессуры артисты удивят вас трюками с эквилибристикой! Динамика и риск, с которым работают резиденты шоу, заставят вас затаить дыхание. Каждый номер — это заряд адреналина и визитная карточка нашего цирка.

И не забудьте о клоуне Бинго!

Для отличного настроения на сцене будет присутствовать обладатель приза «Зрительских симпатий», самый смешной и озорной клоун — Бинго! Его выходы всегда наполняют зал смехом и радостью.

А что вас ждёт в антракте?

Во время перерыва у вас будет уникальная возможность прокатиться на мотоцикле с колумбийским байкером! Поднимитесь под купол цирка на качелях, насладитесь сладкой ватой и попкорном, а также не забудьте заглянуть в красочные лавки с цирковыми сувенирами!

Не пропустите шанс стать частью этого невероятного зрелища!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Цирк-шапито братьев Мансуровых (Вырица) Санкт-Петербург, Гатчинский р-н, пос. Вырица, Жертв Революции, 20
18:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Цирк-шапито братьев Мансуровых (Вырица) Санкт-Петербург, Гатчинский р-н, пос. Вырица, Жертв Революции, 20
12:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита: Фагот. История фиолетового рыцаря
13 сентября в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 1900 ₽
Королевский бутерброд
6+
Комедия Детский Музыка
Королевский бутерброд
31 октября в 12:00 Дом молодежи Василеостровского района
от 1000 ₽
16+
Моноспектакль
СТИХопатка
28 сентября в 19:00 Семьянюки
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше